Sanremo 2021, Madame si racconta: “Sono bisessuale”

Madame, protagonista di Sanremo 2021, si racconta in una lunga intervista, svelando di essere bisessuale. La cantante è approdata sul palco dell’Ariston con il brano Voce a soli 19 anni, mostrando grande maturità e talento. Vero nome Francesca Calearo, l’artista ha le idee molto chiare riguardo la sua vita e il percorso artistico che sta intraprendendo.

“Io sono bisessuale, sono attratta sia da uomini che da donne – ha svelato a Repubblica -. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti. Sono andata sul palco in giacca e cravatta. Il mio rapporto con il pudore? Altalenante. Se stai davanti a una persona che stimi sei meno sfacciato, mentre solitamente il mio rapporto col pudore è minimo. Tutti siamo dotati di organi genitali, tutti facciamo sesso, il pudore estremo lo associo a una chiusura mentale”.

Nella prima serata di Sanremo 2021, Madame ha sorpreso tutti presentandosi sul palco a piedi nudi. “Una questione di comodità, volevo stare tranquilla – ha confessato -. Amadeus mi ha detto di cantare a Sanremo come se fossi in camera mia. E io nella mia stanza sto a piedi nudi”. Durante la terza serata del Festival, dedicata alle cover e ai duetti, la cantante ha deciso di parlare di scuola in un periodo così difficile e delicato che ha cambiato il mondo dell’istruzione.

Sanremo rappresenta una grande occasione per Madame, che ha confidato di vivere con grande entusiasmo questa avventura, fra i complimenti di Fiorello, la fiducia di Amadeus e il legame con l’orchestra della kermesse musicale. “Ho la maturità quest’anno. Faccio Sanremo e poi vediamo – ha spiegato -. Vivo alla giornata e cerco di essere grata, il festival lo vivo così. Sono grata che Carmelo sia il mio direttore, che l’orchestra mi faccia l’occhiolino, che Fiorello mi abbia fatto i complimenti. Cerco di vivere tutto come fosse una cosa naturale, mi sto facendo nuovi amici, persone che ho sempre visto in tv e stimato. Fama e soldi sono cose che mi spaventano, per questo cerco di non guardare al futuro”.