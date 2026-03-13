Disincanto, testo e significato del brano che segna il ritorno di Madame

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Madame è tornata. La più controversa e intensa tra le rappresentanti della nuova generazione della musica italiana torna a farsi sentire dopo tre anni di silenzio – che ai suoi fan son parsi lunghi un secolo. Il 17 aprile esce Disincanto, il terzo album dell’artista 24enne, anticipato da un singolo omonimo che riflette su quel punto di rottura col passato necessario per raggiungere una nuova consapevolezza.

Disincanto, testo e significato

Disincanto, fuori su tutte le piattaforme nella mezzanotte del 13 marzo, è titletrack del nuovo progetto di Madame. Il brano porta la sua firma, la produzione di BIAS e di Mr. Monkey e la collaborazione di Lorenzo Brosio. I primi versi dichiarano già l’intera intenzione della canzone, e dell’album che anticipa:

Io non vivo più con sotto le istruzioni

Tutto ciò che so spero che mi abbandoni

Dopo aver esplorato il tema de L’amore nel disco precedente – un amore a volte tossico, sbagliato e, in ogni caso, mai idealizzato – stavolta la cantante veneta si guarda dentro, segnando l’inizio di una nuova vita. Canta:

Non mi fa paura

Non cerco più neanche la verità

al costo di, al costo di non illudermi più là

Io non ho più paura

Ho gli occhi gonfi del mio disincanto

Cosa resta di me, che resta di me,

un’anima nel nulla

Addio alle convizioni del passato, agli schemi, spesso imposti dall’esterno, entro i quali ha costruito il proprio essere. Disicanto è un punto di rottura, il cadere delle illusioni così da poter, per la prima volta, guardare alla realtà senza filtri né preconcetti:

Non voglio programmare e pensare cosa fare

dare un significato al male ma non attraversarlo

subire le emozioni

E la vita senza filtri non è tutta rose e fiori e, pur abbandonando l’idea di una sofferenza propedeutica alla crescita, Madame dichiara la non paura di vivere a 360°, spensierata ma presente, infelice a volte ma per intensità:

Eccomi, voglio essere leggera senza stare

in superficie come il livello del mare

spero solo che essere il mio essere pesante

non si confonda con la mia profondità

Un nuovo capitolo per Madame

L’industria musicale corre veloce, chi si ferma è perduto sembra il mantra. L’hype bisogna cavalcarlo, quando si è all’apice del successo bisogna continuare e ancora e ancora. Madame ha scelto di liberarsi dai gioghi della musica trasformata in commercio. Dopo l’uscita di L’amore, nel 2023, all’apice della popolarità dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, ha scelto di fermarsi.

Si è presa del tempo per conoscersi, per studiare, per tirar fuori un nuovo disco che non fosse frutto della fretta del guadagno ma avesse davvero qualcosa da dire. “Perché ci sono voluti tre anni? Perché ho mollato tutto sul più bello? Perché mi sono chiusa dentro di me, così dentro da non riuscire più ad uscirne? Non ho le risposte. Ho solo tante, tantissime domande. E un disco” ha detto.

Consapevole, ricaricata, seppur ancora con addosso quell’incertezza che è la chiave per non smettere mai di migliorare, Madame è pronta anche a tornare sul palco. Già annunciato il Madame Tour Estate 2026 che, nei prossimi mesi, la porterà a cantare sul palchi dei principali festival italiani.