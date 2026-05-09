Milleunacover Sanremo, pagelle dell’8 maggio: Morandi e Jovanotti, la storia continua (9), bello rivedere Elodie e Achille Lauro (8)

IPA Carlo Conti

Uno show senza show. Questo è stato Milleunacover Sanremo, presentato dalla Rai come un grande evento che avrebbe seguito il successo del Festival e presentato pure da Carlo Conti. Il conduttore fiorentino sta ancora prestando il suo volto alla manifestazione canora, nelle mani di Stefano De Martino ufficialmente da qualche mese, e sta di fatto trainando la grande baracca verso la nuova edizione. La sensazione è però quella che si stia facendo di tutto per promuovere la prossima organizzazione della kermesse ancora prima che ci siano state altre investiture ufficiali. Insomma, Milleunacover non è che un best of del best of, se facciamo eccezione per i piccoli interventi degli artisti coinvolti, che comunque abbiamo rivisto con piacere.

Gianni Morandi e Jovanotti, il meglio degli ultimi 10 anni: voto 9

Jovanotti è uno dei corteggiatissimi dal Festival di Sanremo. Non è infatti un mistero che in tanti ne caldeggino la partecipazione, ma solo Amadeus era riuscito in quest’impresa titanica. Non facile, di certo, vederlo sul palco dell’Ariston ma per l’amico Gianni Morandi ha fatto questo e molto di più. Lorenzo Cherubini aveva infatti accettato di prendere parte alla serata delle cover che, insieme al ragazzo di Monghidoro, aveva vinto a mani basse.

Era stato comunque il coronamento di un’amicizia che era ripartita da L’Allegria, il brano che Cherubini aveva scritto per Morandi nei mesi che erano seguiti all’incidente alla mano che aveva costretto Gianni in ospedale per alcune settimane. Da lì, era partita una collaborazione lunghissima approdata anche al Festival di Sanremo con il brano Apri tutte le porte e destinata a continuare ancora. I due sono infatti tornati in radio con Monghidoro, il brano che racconta della vita dell’artista bolognese che porta il nome del suo paese natale. I migliori degli ultimi anni: insieme sono una vera bomba.

Il feeling di Achille Lauro ed Elodie: voto 8

Sarà che condividono l’amore per la stessa città, o perché insieme sono tremendamente belli. Sta di fatto che Elodie e Achille Lauro sono stati tra i più applauditi dei Festival degli ultimi anni. Entrambi hanno una bellissima carriera in continua ascesa, benedetta pure dall’interpretazione di A mano a mano, oggi più forte che mai visto cos’è accaduto dopo.

Del resto, il senso della serata delle cover dovrebbe essere proprio questo. L’incontro di due artisti che scelgono insieme un brano iconico da reinterpretare sul palco più importante d’Italia e riscrivere una parte della storia. Dietro la loro esibizione, poi, ci fu pure un gran parlare. A rivelare che non c’era stato proprio niente tra di loro, nonostante l’intesa on stage, era stata proprio Elodie nel dietro le quinte del teatro: “No, no: io sono felicemente fidanzata”, aveva detto, riferendosi alla sua storia – ormai conclusa – con il pilota Andrea Iannone.

Ultimo ed Eros Ramazzotti, l’aria di Roma: voto 8

Eros Ramazzotti era tra gli artisti più attesi del 2023 e non ha deluso le aspettative. Perché, poi, quando si tratta di condividere il palco non c’è nessuno migliore di lui. Con Ultimo, che è anche un amico nella vita, aveva interpretato uno dei medley più belli degli anni recenti. Un salto nel passato, poi, per il cantautore romano che aveva iniziato la sua carriera proprio sul palco di Sanremo. Da quella vittoria nel 1986 in Adesso tu non si è più fermato.

Carlo Conti arbitro: voto 5

Carlo Conti è un porto sicuro in cui approdare e, quindi, quando la Rai vuole atterrare sul soffice ci si affida senza troppi complimenti. Il problema è che nella serata di Milleunacover Sanremo non ci sono stati artisti da presentare, come invece ci saremmo aspettati, ma una serie di video tagliuzzati che ci hanno dato solo un assaggio delle cover più belle dell’ultimo decennio, dal 2015 fino a oggi. Un vero peccato, perché l’idea era buona ma realizzata male. Se non peggio.