Ketchup contro ruggine e incrostazioni, il trucco che non conosci per una cucina splendente

Sembrerà assurdo, eppure il ketchup ha delle caratteristiche che lo rendono perfetto per eliminare ruggine e incrostazioni da molti materiali che usiamo in cucina (e non solo)

iStock Il trucco del ketchup contro ruggine e incrostazioni

E se vi dicessimo che il segreto per far brillare la cucina è nascosto nel frigorifero? Quel tubetto di ketchup – rigorosamente dimenticato accanto alla maionese – può essere un prodigioso alleato green per sciogliere macchie di ruggine e incrostazioni ostinate, senza alcuna fatica. E, soprattutto, senza utilizzare detergenti aggressivi e inquinanti.

Il segreto del ketchup in cucina (non solo per le patatine)

Ce ne rendiamo conto, l’idea di spalmare del ketchup su pentole o rubinetti può sembrare quantomeno bizzarra. Eppure parliamo di un metodo tutt’altro che recente, che si basa su una reazione chimica assolutamente naturale (e scientificamente testata).

La forza pulente della salsa più amata per le patatine nasce dalla combinazione di due acidi deboli: l’acido acetico, derivante dall’aceto presente nella ricetta tradizionale, e l’acido citrico, contenuto naturalmente nella polpa del pomodoro concentrato. Questi due acidi insieme agiscono come potenti agenti disincrostanti e deossidanti, capaci di aggredire gli strati scuri di ossido che rendono i metalli spenti e opachi e le particelle ferrose della ruggine.

Oltre alla presenza di questi due acidi, a rendere il ketchup perfetto per questo compito è anche la sua consistenza densa. Quando puliamo una casseruola o una maniglia ossidata con il normale aceto bianco o col succo di limone, il liquido tende a scivolare via, colando sul piano di lavoro ed evaporando in una manciata di secondi, quindi non ha tempo di agire. La viscosità del ketchup, al contrario, gli consente di aderire meglio alla superficie e, così, ha tutto il tempo necessario per far lavorare gli acidi.

Un rimedio della nonna per pentole, rubinetti e non solo

Appurato come funziona questo trucco del ketchup, non ci resta che capire con quali materiali possiamo usarlo. Uno di questi è il rame, un materiale nobile ed elegante che purtroppo tende a scurirsi rapidamente con l’uso quotidiano, l’umidità o anche col calore della cottura. I fondi bruciacchiati delle padelle o i tegami appesi alle pareti possono riacquistare il loro aspetto originario nel giro di pochi minuti.

Lo stesso risultato si ottiene sull’ottone massiccio, una lega pregiata presente in molte case in maniglie, pomelli, cerniere, rubinetterie. Con il passare del tempo, questo materiale tende a sviluppare una spessa patina opaca, causata dal continuo contatto con le mani e dall’esposizione all’aria. Con una passata di ketchup possiamo eliminarla del tutto.

E poi c’è l’acciaio inossidabile che troviamo nel lavello della cucina, nel piano cottura o anche nelle pentole. Anche questo materiale si può riportare “in vita” grazie al ketchup, eliminando quelle fastidiose striature iridescenti che molti normali detersivi per piatti non riescono a cancellare. Infine, il ketchup si può usare anche su quei piccoli punti di ruggine che possono formarsi su bistecchiere e padelle in ghisa.

Dove non va applicato

Va da sé che, nonostante la sua “vocazione green“, il ketchup non si possa usare proprio per tutto. Dobbiamo evitare assolutamente materiali come marmo, granito, travertino e in generale tutte le superfici in pietra naturale o calcarea. Il carbonato di calcio presente in questi materiali porosi reagisce istantaneamente con gli acidi naturali, provocando una corrosione che dissolve lo strato superficiale e lasciando delle chiazze irrecuperabili.

Stessa cosa vale per l’alluminio grezzo e le leghe leggere di teglie o caffettiere che, a contatto con le soluzioni acide, tendono a ossidarsi velocemente assumendo una colorazione grigiastra e disomogenea.

Per quanto riguarda gli oggetti in rame o ottone, assicuriamoci che non siano ricoperti da vernici sigillanti o lacche trasparenti, perché l’acido potrebbe infiltrarsi attraverso invisibili microfessure rimanendo intrappolato sotto lo strato trasparente e causando bolle e aloni impossibili da rimuovere. Evitiamo anche vassoi o posateria in argento massiccio e placcato, poiché l’ossidazione tipica dell’argento non è composta da ossidi ma da solfuri, contro cui l’acido acetico risulta poco efficace.

Come si usa il ketchup per sgrassare

I passaggi per usare il ketchup come sgrassatore sono pochi e molto semplici. Prima di tutto, assicuriamoci di avere in frigorifero la classica salsa, non quelle versioni speziate o piccanti che potrebbero contenere peperoncino, grani di pepe o frammenti di erbe aromatiche, col rischio di rigare le superfici.

A questo punto dobbiamo pulire i nostri oggetti con acqua calda e poco sapone sgrassante per piatti, così da eliminare residui di unto o polvere. Dopo averli asciugati, versiamo una generosa quantità di ketchup, distribuendola con l’aiuto di un panno in microfibra o con le dita protette da un guanto, creando uno strato uniforme di un paio di millimetri.

Lasciamo agire, calcolando il tempo di posa in base al tipo di metallo in questione. Per le padelle e gli oggetti in rame, ad esempio, sono sufficienti dai 5 ai 10 minuti, mentre lasciarlo agire per più di 20 minuti è controproducente perché un contatto prolungato potrebbe lasciare segni. Per gli accessori in ottone, la posa ideale si aggira tra i 10 e i 15 minuti, invece per l’acciaio inox non serve attendere la posa e basta massaggiare il ketchup sulla macchia con movimenti circolari continui per circa 1 minuto.

Conclusa la posa, non dobbiamo far altro che togliere lo strato di salsa con un panno umido, procedendo alla pulizia vera e propria sotto un getto abbondante di acqua tiepida e sapone neutro. Infine, asciughiamo subito la superficie tamponando con un panno asciutto in microfibra.

Altri consigli per mantenere il risultato

Eliminare l’ossidazione significa lasciare il metallo nudo e particolarmente esposto all’azione dell’aria e dell’umidità, fattori che nel giro di poche settimane potrebbero innescare un nuovo processo di opacizzazione. Ma niente paura: possiamo prolungare l’effetto del ketchup.

Per tutti gli oggetti che non entrano a contatto diretto con gli alimenti basta versare una goccia di olio minerale purificato o prelevare una puntina di cera neutra naturale (cera di carnauba o cera d’api), stendendola con un dischetto di cotone su tutta la superficie. Dopo aver lasciato riposare per 1 minuto, basta lucidare con un panno morbido e asciutto.

Per pentole, tegami e altri gli utensili da cucina, invece, dobbiamo semplicemente fare attenzione alla cura quotidiana. Evitiamo di lavare oggetti in rame e padelle delicate in lavastoviglie, dove i detergenti aggressivi e il vapore costante favorirebbero l’ossidazione immediata, preferendo il lavaggio a mano con detergenti delicati. Inoltre, non lasciamole sgocciolare e asciughiamole sempre subito, prima di riporle.