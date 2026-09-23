Tale e Quale Show, pagelle 23 settembre: Fazio affonda Bruno Vespa (9), gelo tra Elettra e Malgioglio (7)

Tale e Quale Show di nuovo su Rai 1 con Carlo Conti tra imitazioni, sorprese e frecciatine. Ecco le nostre pagelle con il meglio e il peggio della prima puntata

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IPA Fabio Fazio e Carlo Conti

Tale e Quale Show di nuovo in prima serata su Rai 1 con Carlo Conti, nuove imitazioni, sorprese e i primi immancabili siparietti della giuria. Tra performance riuscite, qualche stecca e frecciatine pungenti, ecco le nostre pagelle con il meglio e il peggio della prima puntata.

Carlo Conti, l’amicizia prima dell’Auditel. Voto 9

Se c’è una cosa che Carlo Conti ha dimostrato nel corso della sua lunghissima carriera televisiva è che, per lui, i rapporti contano più delle reti, dei palinsesti e persino della concorrenza. Lo ha fatto in passato con Fabrizio Frizzi, Antonella Clerici e Maria De Filippi, solo per citare alcuni. E ora anche con Fabio Fazio.

Per la prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show, Conti ha voluto proprio l’amico oggi volto del Nove come quarto giurato. Regalandogli di fatto un ritorno in Rai, anche se soltanto per una sera. “Volevamo dimostrare che tra noi non ci sarà mai rivalità ma solo amicizia. Torna, anche se solo per una sera, Fabio Fazio”, ribadisce in apertura.

Un gesto che assume ancora più significato considerando che dalla settimana prossima Fazio tornerà in tv con il suo Tavolo. Proprio il mercoledì sera, contro il varietà di Conti.

Dunque, concorrenti sì ma mai nemici. Perché per Carletto sembra valere una regola ben precisa: i programmi passano, i palinsesti cambiano, le amicizie (quelle vere!) possono restare. Nient’altro da aggiungere.

La battuta di Fabio Fazio su Bruno Vespa. Voto 9

Fabio Fazio si prende la poltrona di quarto giudice di Tale e Quale Show e dimostra subito di saperci stare. Gentile, misurato, ma con quella punta di ironia che arriva quando meno te l’aspetti.

La battuta migliore la serve praticamente subito. Carlo Conti gli chiede se sappia imitare Bruno Vespa e lui replica: “Vuoi che cada dalle scale?”. Una frecciatina alla recente caduta del giornalista che, nonostante l’incidente, ha continuato a lavorare ai suoi programmi andando in onda con gesso e occhi gonfi. Colpito e affondato.

Poi, però, cambia tutto. Quando Paola Perego veste i panni di Ornella Vanoni, Fazio si commuove ricordando la cantante scomparsa un anno fa. E come potrebbe essere altrimenti? Insieme hanno condiviso televisione, confidenze, risate e tanti momenti diventati indimenticabili anche per il pubblico. Per qualche minuto l’ironia lascia spazio all’emozione più vera.

Unico dettaglio che avremmo volentieri lasciato sul Nove? Quel microfono tenuto praticamente attaccato alle labbra durante ogni intervento. Ma ormai è quasi un marchio di fabbrica per il conduttore ligure: toglietegli tutto, ma non il microfono gelato.

Maddalena Corvaglia, Shakira è un’altra cosa. Voto 5

Si parte bene, almeno nelle intenzioni. Non più la solita Whenever, Wherever, ma una Shakira decisamente più recente, quella di Dai Dai, inno dei Mondiali 2026. Scelta azzeccata, perché almeno ci risparmia l’effetto déjà-vu (e noia). Il problema arriva quando bisogna trasformarsi davvero nella popstar colombiana.

Imitare Shakira, del resto, è un’impresa tutt’altro che semplice. Timbro inconfondibile, vocalità particolarissima e quel modo di cantare che metterebbe in difficoltà anche interpreti ben più navigati. Maddalena Corvaglia ci prova e sul palco si muove anche piuttosto bene. Ma quando entra in gioco la voce, la somiglianza si perde per strada.

“Interpretazione terribile”, sentenzia Cristiano Malgioglio senza troppi giri di parole. Esagerato? Difficile non dargli torto. Le anche ci sono, Shakira un po’ meno.

Selma e Roberta Morise, doppia sorpresa. Voto 9

Una ha 22 anni ed è al debutto, l’altra torna finalmente in tv dopo una pausa dedicata alla vita privata. Risultato? Selma e Roberta Morise sono due delle sorprese della serata.

Selma si trasforma in Raye e affronta Where Is My Husband!, praticamente uno scioglilingua musicale: voce potente, graffiante e sicurezza da veterana. “Incredibile”, esclama Carlo Conti. Elettra Lamborghini è ancora più diretta: “Che ci fai qua? Sei troppo brava e bona”.

Poi arriva la Morise, graffiante nei panni di Kim Carnes con Bette Davis Eyes. “Mi sei molto piaciuta, sei entrata molto nel personaggio. Mi hai fatto venire la pelle d’oca. Un brano molto difficile”, ammette Malgioglio. E quando si entusiasma lui, qualcosa vorrà pur dire. Due sorprese, una certezza: qui il talento c’è.

Il messaggio di Tommaso Paradiso. Voto 8

Altra piacevole sorpresa della serata: Andrea Perroni, chiamato a trasformarsi in Tommaso Paradiso sulle note de I Romantici. Trucco riuscitissimo, intensità al punto giusto e un’interpretazione che convince praticamente da subito.

La conferma più importante, però, arriva direttamente dall’originale: tramite Alessandro Siani, il vero Tommaso Paradiso fa sapere di aver apprezzato molto la performance. E se a promuoverti è quello che stai imitando, metà del lavoro è già fatto.

Gelo tra Malgioglio ed Elettra Lamborghini. Voto 7

“Elettra Lamborghini non sa cantare, non sa ballare e non capisco come possa giudicare gli artisti”, ha tuonato Cristiano Malgioglio alla vigilia di Tale e Quale Show. Carlo Conti ha subito gettato acqua sul fuoco: “È solo un gioco tra loro”. Sarà.

Perché un dettaglio, durante la prima puntata, non passa di certo inosservato: Elettra è stata fatta sedere lontana da Malgioglio, con gli altri giudici a separarli.

Una disposizione insolita, considerando che nelle passate edizioni la presenza femminile della giuria sedeva proprio accanto a Cristiano, diventando spesso protagonista dei suoi irresistibili siparietti. Questa volta, invece, distanza di sicurezza e pochissime occasioni di confronto.

Conti assicura che si tratta soltanto di un gioco e per ora gli crediamo. Ma dopo le ultime dichiarazioni e quella curiosa disposizione delle poltrone, qualche dubbio resta. La sensazione? Che il meglio – o il peggio, – del trash debba ancora arrivare.

Chi ha vinto la prima puntata di Tale e Quale Show 2026: la classifica

La prima puntata di Tale e Quale Show 2026 è stata vinta da Selma, che ha imitato egregiamente Raye. Una performance inedita per lo show di Carlo Conti. L’ex vincitrice di Dalla Strada al Palco piace molto ai giurati e pure al pubblico tanto che al termine della serata si è aggiudicata i cinque punti social. Tre sono invece andati a Vladimir Randazzo mentre Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, i ripetenti, ne hanno conquistato uno.

Di seguito la classifica completa con un ex aequo al sesto posto:

1. Selma – Raye

2. Roberta Morise – Kim Carnes

3. Andrea Perroni – Tommaso Paradiso

4. Paola Perego – Ornella Vanoni

5. Stefano Meloccaro – Claudio Baglioni

6. Jasmine Carrisi – Gaia / Max Paiella – Sal Da Vinci

8. Flavio Insinna & Gabriele Cirilli – Tony Pitony e Lady Gaga

9. Vladimir Randazzo – Fulminacci

10. Anna Pettinelli – Caroline Loeb

11. Maddalena Corvaglia – Shakira