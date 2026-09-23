Andrea Perroni a Tale e Quale Show 2026, chi è e cosa ha fatto

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Andrea Perroni

Imitatore, comico, attore e voce radiofonica: Andrea Perroni è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2026, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Un palcoscenico particolarmente adatto alle sue caratteristiche, considerando una carriera costruita proprio sulla capacità di cambiare registro, voce e personaggio. Romano, classe 1980, l’artista è da oltre vent’anni nel mondo dello spettacolo, dove ha spaziato tra televisione, cinema, teatro e soprattutto radio.

Chi è Andrea Perroni, la carriera

Andrea Perroni è nato a Roma il 15 luglio 1980 e ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo lavorando come animatore nei villaggi turistici. Un’esperienza che gli ha permesso di affinare la capacità di improvvisare e intrattenere il pubblico. Tutte caratteristiche diventate successivamente il suo marchio di fabbrica.

Il debutto televisivo è arrivato nel 2003 a Domenica In, dove si è fatto notare soprattutto come imitatore. Da lì ha iniziato a conquistare spazio nei programmi comici, entrando nel cast di Colorado Café Live, dove tra le sue parodie più riconoscibili c’era quella del giornalista sportivo Sandro Piccinini. Sono poi arrivate le esperienze a Zelig Off e Zelig Circus.

Perroni si è cimentato anche nella conduzione con Guida al Campionato su Rete 4 e nella recitazione. Sul grande e piccolo schermo è apparso, tra gli altri, ne Il ritorno del Monnezza, L’allenatore nel pallone 2, Un medico in famiglia (dove ha avuto un piccolo ruolo dopo essere stato notato da Lino Banfi) e I Cesaroni (era il vigile urbano Orazio Persichetti). Esperienze diverse che hanno confermato una versatilità diventata uno dei tratti principali della sua carriera.

Se la televisione gli ha regalato la popolarità, la radio ha rappresentato una parte fondamentale della sua storia professionale. Dal 2010 Perroni ha legato a lungo il proprio nome a Rai Radio 2, diventando una voce familiare per gli ascoltatori.

Una delle esperienze più importanti è stata quella a Radio 2 Social Club, programma al quale ha lavorato insieme a Luca Barbarossa e, nel corso della sua storia, anche con Virginia Raffaele. Nel 2011 ha inoltre partecipato a Base Luna, programma di Rai 2 con Marco Giusti.

La radio gli ha consentito di sfruttare al massimo uno dei suoi talenti più riconoscibili: la capacità di passare rapidamente da una voce all’altra e di costruire personaggi attraverso imitazioni, ironia e improvvisazione.

Nel settembre 2026 è arrivato l’addio a Rai Radio 2 dopo un lunghissimo percorso professionale. Subito dopo l’ingresso nel cast di Tale e Quale Show guidato da Carlo Conti.

La vita privata di Andrea Perroni

Molto più riservato quando si parla della sua vita lontano dai riflettori, Andrea Perroni ha sempre protetto la propria sfera sentimentale. Ad oggi non si è mai sposato e non ha avuto figli.

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Negli ultimi anni è emerso il legame con Eva Cela, attrice più giovane di lui e apparsa in produzioni come Supersex e Palazzina Laf.

I due hanno scelto di vivere la relazione mantenendo un profilo discreto e sono rare le immagini che li mostrano insieme sui social. Una delle occasioni pubbliche è stata il red carpet della Festa del Cinema di Roma nel 2025, dove sono apparsi fianco a fianco.