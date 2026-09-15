Carlo Conti presenta la nuova edizione di "Tale e Quale Show" che cambia giorno per la prima volta e introduce il quarto giudice a sorpresa prima di essere dirimpettai

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IPA Carlo Conti

Il venerdì sera di Rai1, per anni, ha avuto un suono riconoscibile: brani dal vivo, parrucche impossibili e quella piccola curiosità di riconoscere un volto amico dentro un’icona della musica. Da questa stagione l’abitudine va spostata di due giorni. Tale e Quale Show 2026 va in onda al mercoledì e riparte il 23 settembre in prima serata, con Carlo Conti di nuovo al timone che – col cambio in palinsesto – sceglie di “sperimentare cose nuove”.

Nove puntate, tutte in diretta dagli Studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, per la sedicesima edizione di uno dei titoli più solidi della Rete. E in conferenza stampa è arrivata la notizia che ha fatto alzare più di un sopracciglio: il primo quarto giudice a rotazione sarà Fabio Fazio, cioè l’uomo che proprio al mercoledì, sul Nove, si troverà a competere per gli stessi spettatori. Un gesto di fair play televisivo che vale già da solo la prima puntata.

Tale e Quale Show 2026, la nuova giuria e il quarto giudice a sorpresa

Il tavolo dei giudici cambia parecchio. L’unico confermato è Cristiano Malgioglio, con il suo repertorio di sentenze imprevedibili; accanto a lui arrivano Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, due energie agli antipodi che promettono scintille. Tre modi diversi di stare sul palco, con tre sguardi che renderanno il momento dei voti molto meno scontato del solito.

A completare la squadra, settimana dopo settimana, ci sarà un ospite chiamato a stilare la propria classifica: una tradizione ormai consolidata del programma, che qui diventa anche un piccolo gesto di sportività televisiva.

Chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show 2026 e come si vota da casa

I concorrenti di questa edizione arrivano da mondi lontanissimi tra loro: Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni e Vladimir Randazzo. Tornano a grande richiesta anche Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che gareggeranno come concorrente unico con i loro duetti impossibili.

Storie ed esperienze diverse, ma una sola regola che vale per tutti: per una sera bisogna mettere da parte se stessi e diventare qualcun altro. Non basta somigliare, serve la voce, il passo, lo sguardo, quel dettaglio che fa scattare l’applauso.

Anche il pubblico ha voce in capitolo. Attraverso i social Rai – Instagram, Facebook, X e TikTok – si potranno segnalare le esibizioni preferite: le prime tre porteranno ai rispettivi artisti 5, 3 e 1 punto, che si sommano ai voti della giuria e possono ribaltare una classifica in pochi minuti.

Dietro le quinte, dove nasce la trasformazione

Il vero segreto del programma resta il lavoro che non si vede. Prove di canto, studio del personaggio, ore di trucco e parrucco, costumi cuciti addosso all’imitazione. A seguire i protagonisti ogni giorno ci sono i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli.

Sul palco si canta dal vivo, con gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e le coreografie di Fabrizio Mainini insieme al corpo di ballo del programma. Ogni puntata avrà un vincitore, mentre nella finalissima chi avrà totalizzato il punteggio più alto sarà proclamato campione di Tale e Quale Show 16. Il premio, come sempre, andrà all’AIRC.

Insomma, cambia il giorno ma non l’umore: quello di una serata leggera, un po’ folle, in cui ci si diverte a vedere persone che conosciamo bene provare a sparire dentro qualcun altro. E spesso, incredibilmente, riuscirci.