Achille Lauro, il red carpet ha trovato il suo bad boy chic. Voto: 9
Achille Lauro arriva alla nona serata di Venezia 2026 con quella sicurezza estetica che ormai è parte del personaggio tanto quanto la musica. Cantautore, performer e presenza fissa della cultura pop italiana, negli ultimi anni ha trasformato ogni apparizione pubblica in un piccolo esercizio di stile, alternando teatralità e sartorialità con una naturalezza tutta sua. Qui sceglie una strada più pulita, ma il risultato funziona benissimo. Camicia bianca in seta portata aperta sul petto, pantaloni neri dalla linea asciutta, fascia alta in vita e stivaletti in pelle con tacco: il look è essenziale, ma costruito con attenzione alle proporzioni. I tatuaggi lasciati in vista, i gioielli e gli occhiali aggiungono quel tocco rock che evita qualsiasi effetto troppo classico. C’è charme, c’è personalità e soprattutto c’è coerenza: sembra tutto studiato, ma niente appare rigido. Bellissimo.