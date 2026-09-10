Beatrice Arnera è approdata a Venezia con una giacca di jeans cropped (e maniche a palloncino) pronta per diventare il capo dell’autunno

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages La giacca di jeans cropped di Beatrice Arnera

La mostra del Cinema di Venezia 2026 continua a regalarci grandi spunti. Accanto alle pellicole il fulcro della manifestazione sono i look che le star sfoggiano nel corso della manifestazione. Se quelli sul tappeto rosso ci fanno sognare perché sono composti da abiti elegantissimi e scintillanti, è l’arrivo in laguna che ci consente di prendere nota su capi o accessori che possiamo inserire tranquillamente nel nostro guardaroba. Arrivati quasi alla fine della manifestazione pensavamo di non avere più spunti, fino a quando non abbiamo visto Beatrice Arnera con un capo che ci risolverà gli outfit di settembre: la giacca di jeans. Associata immediatamente alla primavera, nella versione dell’attrice si eleva di livello e si adatta anche all’autunno.

La giacca di jeans di Beatrice Arnera è un concentrato di coolness

Presenza fissa nel guardaroba primaverile ed estivo, la giacca di jeans è diventata un must perché è casual sì, ma sa adattarsi a look più ricercati in base agli abbinamenti e ai modelli. La conferma di questa sua attitudine ce la dà Beatrice Arnera che approdata al lido ha deciso di scegliere un look total denim dove la giacca di jeans nera è la vera protagonista.

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La giacca si lascia alle spalle le linee regular per preferire quelle slim che arrivano a sfiorare la vita con la sua lunghezza cropped. Il volume che manca nella forma ci viene restituito nelle maniche lunghe a palloncino che danno movimento alla giacca e quel tocco chic che non guasta mai.

La giacca di jeans di Beatrice Arnera a meno di 30 euro

Se ti sei già messa alla ricerca della giacca di jeans nera con maniche a palloncino, ti sveliamo un segreto: lo abbiamo fatto anche noi. Il web ci ha dato grandi soddisfazioni perché ci sono modelli molto simili all’originale con un prezzo economico così da permetterci di avere più versioni della giacca di jeans.

Ora che le giornate sono ancora calde possiamo osare con un modello a maniche corte e quello di Allegra K è perfetto perché oltre a essere cropped e slim, ha il dettaglio che ha reso unico il modello di Beatrice Arnera: le maniche a sbuffo. L’aggiunta del risvolto e del colletto a punta le danno un tocco cute da completare con la maxi weekender di Kendall Jenner e di Penélope Cruz sempre vista a Venezia.

Allegra K Giacca di jeans a maniche corte sbuffo

Nelle giornate più fredde possiamo alternare la versione a maniche corte con quella a maniche lunghe – sempre a sbuffo – che mantiene quel tocco di eleganza perché come di Beatrice Arnera ha il colletto alla coreana, un dettaglio che rende il modello più moderno.



Generico Giacca di jeans a maniche lunghe sbuffo

Nel caso in cui vuoi mantenere il taglio slim e il jeans effetto slavato, sempre Allegra K ha nel suo catalogo una giacca avvitata e cropped che anche se non ha le maniche a palloncino si fa notare per il girocollo e le tasche frontali.

Allegra K Giacca di jeans slim

Rimanendo sul modello corto, online ci sono diverse alternative che includono quelli dalla vestibilità regular oppure over in base ai tuoi gusti che puoi indossare prendendo spunto dall’outfit di Beatrice Arnera.

MISS MOLY Giacca di jeans cropped

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JayscreateEU Giacca di corta

Con un paio di jeans baggy lunghi fino a sfiorare terra da abbinare a un paio di sneakers o come fa l’attrice con sandali con tacco. Comunque l’insieme risulterà dinamico e di tendenza proprio per il gioco di volumi che si viene a creare tra la giacca di jeans e i pantaloni larghi.

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