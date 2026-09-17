Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Diletta Leotta con i jeans baggy di tendenza da comprare

Leggermente strappati, con patch oppure semplici: i jeans baggy di Diletta Leotta sono il capo definitivo da indossare questo autunno. Un pezzo da acquistare e da mettere nell’armadio subito per creare tantissimi look alla moda.

L’estate è finita anche per la conduttrice sportiva che è tornata a raccontare i match sportivi in televisione e in diretta dal campo. Un ritorno alla normalità e alla vita di tutti i giorni che è stato reso meno faticoso dalla presenza di Loris Karius, il marito di Diletta, ma soprattutto dai figli Aria, nata nel 2023, e il piccolo Leonardo, nato nel maggio del 2026.

“A little bit of everything I love”, ossia “Un po’ di tutto quello che amo”, ha scritto Diletta Leotta, pubblicando una serie di scatti che raccontano il suo rientro a Milano con l’arrivo dell’autunno. In numerose immagini Diletta sfoggia quello che sarà il modello di jeans della stagione: largo, comodo e chic. I jeans baggy sono la grande costante di questa stagione e ci accompagneranno nei mesi a venire.

Diletta Leotta con i jeans baggy per l’autunno

Protagonisti degli anni Duemila, sono il capo che ha conquistato influencer e it-girl. Tutte indossano e vogliono i jeans baggy. Il movito è molto semplice: sono comodissimi e versatili, perché hanno una silhouette rilassata, donando un’estetica super chic senza sforzi. Inoltre stanno bene davvero a tutte perché nascondono i fianchi e cadono sulle cosce larghi, camuffando ogni piccolo difetto e slanciando la figura.

Le varianti a disposizione, come dimostrato da Diletta Leotta, sono tantissime. Puoi scegliere i jeans baggy a vita bassa e con orlo lungo per assottigliare la silhouette oppure puntare sulla versione a vita alta, giocando con le proporzioni.

Oltre ai lavaggi e ai colori, questi jeans consentono di giocare con dettagli capaci di rendere unico il design. Come le abbottonature, sovrapposte o in obliquo, le zip o le tasche cargo, gli orli extra lunghi e con spacchi.

Fra le caratteristiche che renderanno i jeans baggy i re indiscussi dell’autunno c’è senza dubbio la versatilità. Questi jeans non solo stanno bene a tutti, ma sono anche perfetti per camuffare i fianchi e proporzionare perfettamente la figura. In poche parole: snelliscono, soprattutto se indossati abbinati a scarpe con il tacco, che siano slingback o stivaletti.

Puoi sfoggiarli con un body e un blazer, per creare un look da back to work perfetto, soprattutto perché dopo l’ufficio non dovrai ripassare da casa per fare un aperitivo, ma ti basterà aggiungere accessori e cambiare le scarpe per essere pronta!

Sta benissimo con maglie dal taglio cropped e sneakers per quei giorni in cui vuoi vestirti comoda, ma senza rinunciare al glam. Non solo, seguendo il trend del momento, puoi usare i jeans baggy per creare un look total denim con una camicia abbottonata o aperta e abbinata ad una t-shirt.

Infine puoi sfoggiarli con un cardigan, capo perfetto per l’autunno, giacca di pelle e uno stivaletto con il tacco.

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