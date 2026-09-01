Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Amazon I mocassini in tela best sellers a confronto

Chi l’ha detto che i mocassini in tela sono un’esclusiva dei mesi più caldi? Con l’arrivo dell’autunno e delle sue temperature miti, queste calzature si confermano l’asso nella manica del nostro guardaroba. La comodità di una scarpa unita a un design che si sposa perfettamente sia con un paio di jeans che con un pantalone chino, li sta trasformando in una vera e propria ossessione fashion.

Oggi mettiamo sul ring i due pesi massimi di questa categoria: da una parte le colorate e spagnoleggianti Pitas, dall’altra le celebri e amatissime HEYDUDE.

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Entrambe in offerta, entrambe comodissime. Ma quale scegliere? Scopriamolo insieme.

L’anima urbana e vivace dei mocassini Pitas

Nate nel 2015 nel cuore delle Asturie, nel nord della Spagna, le calzature Pitas portano con sé una filosofia chiara: “Godersi la strada”. Il modello Poppy è l’incarnazione di questo spirito. Non stiamo parlando di un semplice mocassino di tela, ma di un mix intelligente di materiali: tomaia in poliestere, cotone e lino, impreziosita da eleganti dettagli in camoscio che la rendono immediatamente più strutturata e adatta anche agli outfit cittadini d’autunno.

Il vero segreto delle Poppy, però, si nasconde sotto il piede. La suola in EVA da 4,5 centimetri non solo regala quel piccolo slancio che non guasta mai, ma garantisce un’ammortizzazione eccellente pur mantenendo la scarpa ultra-leggera, al punto che vi sembrerà di non averle ai piedi. La camminata è resa ancora più morbida da una soletta comfort in EVA rivestita in vera pelle. E per le giornate autunnali più incerte? Le Pitas Poppy hanno un asso nella manica fondamentale: sono idrorepellenti, un dettaglio cruciale quando le prime pioggerelle iniziano a farsi vedere. Facilissime da indossare grazie all’elastico, sono un inno alla versatilità urbana.

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Il mocassino leggero come una nuvola di HEYDUDE

Dall’altra parte del ring troviamo il modello Wendy Canvas firmato HEYDUDE, un brand che ha fatto del concetto di “avventura quotidiana” il suo marchio di fabbrica in tutto il mondo. Se le Pitas puntano su una struttura leggermente rialzata, le HEYDUDE puntano sulla flessibilità assoluta. Grazie alla loro iconica tecnologia Flex & Fold, queste slip-on assecondano i movimenti naturali del piede, favorendo una camminata sana e quasi a piedi nudi.

L’interno della scarpa è un vero trionfo di comfort: troverete una soletta in sughero foderata in memory foam con straordinarie proprietà antibatteriche. La tomaia in chambray, cotone e lino è pensata per essere incredibilmente traspirante, assorbendo l’umidità e mantenendo il piede fresco. E se siete amanti della praticità assoluta, impazzirete per il fatto che queste scarpe sono comodamente lavabili in lavatrice. I lacci elasticizzati e il design con cuciture a contrasto le rendono il passe-partout definitivo per un look casual, curato e, soprattutto, ecologico.

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Il verdetto: quale scegliere?

La sfida è accesa e, trattandosi di due modelli slip-on di altissima qualità che non rinunciano mai all’estetica, non c’è una scelta oggettivamente sbagliata. Tutto dipende dal vostro stile di vita e da cosa chiedete a una calzatura per tutti i giorni.

Scegliete Pitas Poppy se : vivete in città e cercate una scarpa che vi protegga dall’umidità (il livello idrorepellente fa la differenza!), amate i piccoli dettagli raffinati come gli inserti in camoscio , e desiderate un leggero rialzo (4,5 cm di suola) che slancia la figura garantendo al contempo un’ammortizzazione moderata e comoda.

: vivete in città e cercate una scarpa che vi (il livello idrorepellente fa la differenza!), amate i piccoli dettagli raffinati come gli , e desiderate un (4,5 cm di suola) che slancia la figura garantendo al contempo un’ammortizzazione moderata e comoda. Scegliete HEYDUDE Wendy se: la priorità assoluta è la morbidezza estrema. Se adorate la sensazione avvolgente del memory foam unito al sughero, cercate una flessibilità totale che assecondi il piede e amate la comodità impareggiabile di poter infilare le vostre scarpe in lavatrice per farle tornare fresche come appena comprate.

Entrambi i modelli sono attualmente scontati: è il momento perfetto per aggiornare la scarpiera autunnale e dire addio ai piedi doloranti!

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