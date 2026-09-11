Non sono sneakers ma nemmeno del tutto ballerine, le Catch Soleil di Puma sono l'ibrido casual chic da portare addosso per tutto l'autunno e in ogni occasione

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Getty Images Comode, chic e casual, le Catch Soleil di Puma sono il must dell'autunno in arrivo

Ci siamo, l’’autunno è alle porte, ma con le temperature elevate che abbiamo avuto durante tutta l’estate, capire quali scarpe indossare adesso per non avere troppo caldo ma nemmeno freddo diventa quasi una missione impossibile. Soprattutto se poi si è indecise tra un modello sportivo e uno più casual. Un problema, o quasi, perché vi basta scegliere un paio di Catch Soleil di Puma per trovare il giusto comfort per questo periodo di passaggio, indossano un paio di scarpe che hanno la stessa eleganza minimal delle ballerine ma la stessa comodità di un paio di sneakers. Insomma, una combo perfetta per riprendere con piede, e il passo, giusto.

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Le ballerine Catch Soleil di Puma sono il must per la mezza stagione

Una scarpa che si ispira alle classiche ballerine, ma che non si scorda di mantenere comodo e rilassato il piede, proprio come se aveste addosso le vostre sneakers preferite, e tutto con un design chic e slip-on.

Ma cos’hanno di così speciale queste scarpe e perché vale davvero la pena averle tra i vostri capi must dell’autunno? Sicuramente per il loro prezzo, che trovate ribassato e di cui vale la pena approfittare subito, ma anche la loro versatilità, cosa che rende le ballerine Catch Soleil di Puma il capo essenziale per questo inizio autunno.

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Come sono fatte e perché le amerete

Delle scarpe progettate per muoversi con voi per tutto il giorno, da unire a look più casual, ma anche a un outfit più sportivo, sia per il giorno che per un aperitivo easy o per una bella gita fuori porta, insomma, in ogni occasione possibile. Ma in più questo modello unisce un mix di texture e materiali diversi, tessuto, gomma e materiale sintetico, e una fodera realizzata interamente in tessuto, che vi garantisce massima vestibilità e una calzata morbida e confortevole, da mattina a sera.

La tomaia delle Catch Soleil di Puma, poi, è realizzata con almeno il 30% di materiali riciclati e la parte inferiore con almeno il 10% di materiali riciclati, una garanzia di qualità e di attenzione verso il pianeta.

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Quando usarle (e perché non le lascerete più)

Delle scarpe che vi risolvono ogni dubbio e la sensazione di non sapere quale modello indossare durante questa fine estate e inizio autunno, garantendovi massimo comfort possibile, sia in caso le indossiate durante una bella giornata di sole, sia se vi sorprenda la pioggia, grazie alla sua composizione e alla praticissima suola in gomma.

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Delle scarpe ibride, perfette per ogni momento della giornata, da abbinare a gonne o pantaloni, a capi casual o sportivi e che si portano ovunque, adattandosi a ogni look e stile. Ma sempre con la certezza che queste scarpe vi faranno anche sentire sempre comode e pronte per affrontare ogni cambio di programma improvviso, ma con la scarpa giusta addosso.

Un vero passe-partout che vale la pena avere adesso e che, passo dopo passo, non potrete più lasciare. Proprio come il vostro blazer o jeans preferito. Insomma, le ballerine Catch Soleil di Puma sono la nuova ossessione da soddisfare questo autunno e il momento giusto per farlo è adesso.

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