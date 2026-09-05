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GettyImages Applicare la ''wrong shoes theory'' è la scelta più cool che puoi fare quest'autunno

Rompere gli schemi tradizionali e allontanarsi dalla banalità è diventato un vero e proprio mantra nel mondo del fashion. Spesso, infatti, nell’ambito dello stile, un dettaglio che di primo acchito giudicheremmo “stonato” si trasforma nella chiave di volta per far emergere la nostra unicità. È su questo principio che si fonda la wrong shoe theory: puntare su una calzatura che sembra apparentemente decontestualizzata rispetto all’intero abbigliamento, ribaltandone completamente la percezione.

Questo gioco di dissonanze può declinarsi in vari modi. Può trattarsi di un contrasto stilistico (pensiamo a un long dress da sera smorzato da calzature da corsa), di volumi (una maxi gonna vaporosa accostata a un sandalo essenziale), oppure di un’inaspettata contrapposizione di attitudini, come indossare un paio di vezzose ballerine sotto una tuta sportiva, o robusti stivali da motociclista a contrasto con un completo sartoriale raffinatissimo.

A dare un nome a questa tendenza è stata la nota stylist Allison Bornstein nel 2023, e da quel momento il concetto di “teoria della scarpa sbagliata” ha spopolato su TikTok, Instagram e nei dibattiti di moda. Tra star dello spettacolo e passerelle internazionali, l’elemento inatteso ai piedi è diventato la firma d’autore per rendere personale e memorabile qualsiasi mise.

D’altronde, la calzatura possiede un potere trasformativo superiore a qualsiasi altro accessorio, definendo l’anima di un outfit. Basti pensare al successo strepitoso delle ugly shoes, calzature dalle forme bizzarre e volutamente sgraziate che, grazie alla loro sfrontatezza, si sono elette a pezzi cult del nostro guardaroba.

Oggi, con l’autunno alle porte e l’inevitabile rientro alla routine quotidiana, la wrong shoe theory sta vivendo un nuovo boom sulle piattaforme social. L’arrivo della nuova stagione risveglia la voglia di rinfrescare i propri abbinamenti e sperimentare, e quale mossa migliore se non partire dalle estremità? Un semplice cambio di scarpe è tutto ciò che serve per stravolgere l’identità del tuo look.

I primi freddi e la possibilità di fare layering tra tessuti e forme diverse rendono l’autunno il momento perfetto per smettere di aver paura di osare! Ecco quindi 5 scarpe su cui puntare quest’autunno per applicare la wrong shoe theory con maestria e “sbagliare” di proposito (ma senza compiere alcun errore di stile).

Le sneakers color pop (stile gorpcore o retrò)

Dimenticate l’esclusività della palestra o delle sessioni di allenamento all’aria aperta. Le scarpe da ginnastica colorate e tecniche, caratterizzate da suole molto pronunciate, inserti , dettagli catarifrangenti o linee che richiamano squisitamente l’estetica degli anni ’80 e ’90, diventano il passe-partout per i look più eleganti.

Come sbagliarle: il segreto è accostarle a capi formali. Abbinatele a un completo sartoriale oversize, con giacca strutturata e pantalone dritto con le pince, oppure a un delicato slip dress in pura seta satinata, magari coperto da un trench dal taglio classico. Il netto contrasto tra la fluidità sofisticata dei tessuti pregiati e l’anima puramente “utilitaristica” e sportiva della scarpa creerà un effetto ultra-chic, rilassato ma incredibilmente contemporaneo.



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Le ballerine (classiche, mary Jane o in mesh)

Le ballerine rappresentano da sempre l’emblema del bon ton, della grazia e della tanto amata estetica “coquette”. Nate per assecondare look romantici, rischiano però di risultare eccessivamente vezzose, piatte e quasi stucchevoli se abbinate in modo tradizionale a gonne a ruota e camicette con colletto.

Come sbagliarle: portatele fuori dalla loro comfort zone e usatele per ingentilire look d’ispirazione prettamente maschile o streetwear. Indossatele sotto un paio di jeans baggy dall’aspetto vissuto o pantaloni cargo larghissimi, accompagnati da una giacca in pelle da biker oversize o da un bomber imbottito. La delicatezza e la silhouette rasoterra della calzatura andranno a bilanciare in modo magistrale l’aggressività dei tessuti rigidi e i volumi ampi e destrutturati del resto dell’outfit.

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Gli stivali di gomma (galosce)

Hanno dominato i nostri feed tra le lande desolate della Scozia e sferzati dal vento islandese mentre ora è il momento di portarli in città decontestualizzandoli dal loro tipico immaginario rurale.

Come sbagliarli: niente jeans o camicie a scacchi. Infilate i vostri stivali di gomma sotto una gonna midi a matita rigorosissima, perfetta per l’ufficio, oppure sotto un tailleur gonna gessato. In alternativa, provateli in combo con un abito in maglia a costine dal design minimalista. Il tocco rustico e audace spezzerà all’istante la monotonia dell’abbigliamento formale metropolitano.

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Gli Anfibi (Combat Boots)

Massicci, pesanti, dotati di suola a carrarmato imponente e stringhe incrociate fino alla caviglia, gli anfibi richiamano immediatamente vibrazioni punk, grunge o vagamente militari, perfette per le giornate di pioggia.

Come sbagliarli: lasciate nel cassetto i pantaloni in pelle nera, le calze a rete e le t-shirt delle vostre rock band preferite. L’abbinamento “sbagliatissimo” che si rivela geniale è quello con capi iper-femminili, eterei e delicati. Immaginate di indossarli con un abito sottoveste impreziosito da dettagli in pizzo, con una vaporosa gonna in tulle trasparente, o persino con un completo in tweed dal sapore borghese. La pesantezza visiva e “cattiva” dello stivale ancorerà a terra la leggerezza visiva dei tessuti eleganti, per un risultato grintoso e sognante che non passerà inosservato.

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5. I Mocassini Chunky

l mocassino di pelle classico è la quintessenza dell’abbigliamento da collegiale (lo stile preppy per eccellenza) o della più austera e classica divisa da lavoro, specialmente nelle sue varianti aggiornate con suola chunky strutturata.

Come sbagliarli: il trucco è allontanarli il più possibile dalla sala riunioni o dalle aule universitarie, privandoli di quella serietà intrinseca. Funzionano a meraviglia quando vengono scelti per sdrammatizzare capi pensati per la sera o per le uscite mondane. Provate a indossarli (magari valorizzati da un immancabile calzino bianco a coste in bella vista) insieme a una sfacciata minigonna di paillettes abbinata a un morbido maglione over, oppure sotto un abito lungo e scivolato con scolli asimmetrici. Struttura e rigore da una parte, fluidità e spirito festaiolo dall’altra.

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