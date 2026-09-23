Le ballerine sono un must del guardaroba e le Skechers Arya sono il modello jolly da acquistare ora in sconto e indossare in autunno

GettyImages Le ballerine Skechers Arya sono comode e in offerta

Dopo mesi in cui abbiamo indossato solo sandali, infradito o siamo persino stati a piedi nudi, tornare a “ingabbiare” i piedi in un paio di stivali pesanti o scarpe con i lacci ci sembra quasi impossibile. Dopo un periodo di ferie, la vita di tutti i giorni ci impone di correre e di passare da un impegno all’altro e le scarpe in questo caso fanno la differenza. Lo step intermedio tra sandali e stivali è affidato alle sneakers, ma noi abbiamo trovato una soluzione che unisce la comodità delle scarpe da ginnastica alla leggerezza di quelle aperte: le ballerine. Non un modello qualsiasi, ma una ballerina realizzata da un brand che quando si parla di comfort non ha rivali: le Skechers Arya che racchiudono funzionalità ed estetica in una sola scarpa tanto che le indosserai in ogni occasione guadagnandoci perché in offerta.

Le ballerine versatili e scontate

Le ballerine Arya sono le calzature che sfoggerai al lavoro, nel tempo libero o per un evento importante tanto che non avrai bisogno di acquistare altre scarpe grazie alla loro versatilità. Parlando di acquisti, il modello si trasforma in un accessorio jolly anche per il suo prezzo. Skechers infatti ha deciso di renderti il cambio di stagione più semplice ed economico scontando le ballerine Arya del 15%, un risparmio notevole considerando che non avrai bisogno di altri modelli.

Stile e comfort racchiusi nelle ballerine Skechers Arya

Le ballerine sono entrate a far parte del nostro guardaroba perché sono il modello flat che a differenza delle sneakers rende i nostri look più raffinati. Questo è l’intento delle ballerine Skechers e in particolare del modello Arya disponibile per poche ore nel colore must del guardaroba di molte di noi: il nero. Nonostante sia una nuance che ci fa subito pensare a un look elegante, le Arya si adattano a un outfit meno impegnativo grazie alla scelta del materiale in tessuto a maglia che risulta perfino morbido a contatto con la pelle. Il merito va alla tecnologia Stretch Fit che insieme al bordo smerlato e alla punta arrotondata dona il massimo del comfort al piede. Il risultato è che avrai l’impressione di avere non una scarpa ma un calzino per quanto sia comoda e facile da indossare.

La combo con il design basic e la scelta del nero fanno sì che la ballerina sia un must nei look autunnali anche perché a differenza delle versioni classiche, non è completamente flat, ma ha un leggero rialzo che dona qualche centimetro extra. Nello stesso tempo sostiene il piede grazie alla tecnologia Heel Pillow che lo mantiene fermo e in posizione.

Come abbinare le ballerine Arya

Approfittando del prezzo scontato resistere alle ballerine Arya è quasi impossibile considerando che non avrai problemi ad abbinarle visto che il loro design essenziale le permette di stare bene con tutto. Con le giornate più fresche, ma ancora soleggiate abbiamo ancora voglia di indossare vestiti o gonne. Che preferiate quelle midi o lunghe, le ballerine Arya vanno a completare il look: l’Air-Cooled Memory Foam ti aiuterà ad avere sollievo immediato e traspirabilità, quindi potrai indossarle anche senza le calze e avere il piede sempre asciutto. Le ballerine nere, poi sono perfette persino per un look da lavoro, con un tailleur gonna e giacca o con un pantalone a gamba larga e blazer completeranno con eleganza un look formale.

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