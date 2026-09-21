Bella Hadid sceglie la tote bag. È la borsa passepartout dell’autunno per il lavoro e per tutti i giorni

La tote bag è la borsa dell'autunno: perfetta da indossare ovunque e super chic. Parola di Bella Hadid.

Foto di Valentina Vanzini

Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

4 min di lettura

Bella Hadid sceglie la tote bag. È la borsa passepartout dell’autunno per il lavoro e per tutti i giorni
IPA
Bella Hadid

Inutile girarci intorno: la tote bag è la borsa dell’autunno. L’accessorio perfetto per sentirti cool, ma anche per affrontare le giornate imprevedibili quando hai davvero bisogno di tutto, dall’ombrello, per il tempo instabile, al make up, per essere pronta per un aperitivo dopo il lavoro.

Non a caso questa è la borsa preferita di Bella Hadid, modella, it-girl, ma soprattutto regina di tendenze. La top model è stata avvistata per le vie di New York con un look molto particolare: abitino arancio a maniche lunghe, stivali alti e trench. Per completare il suo outfit newyorkese, ispirato all’autunno, Bella ha scelto una bandana a quadri, occhiali da sole e una tote bag.

Quest’ultima è la protagonista del look: di un marrone intenso, essenziale e cool. Bella ci ricorda così quanto la tote bag possa diventare importantissima durante il cambio di stagione, in quelle giornate che esci di casa e non sai quando tornerai perciò hai necessità di portarti dietro…tutto!

Bella Hadid con la tote bag di tendenza

Il bello della tote bag sta proprio nella sua capacità di unire bellezza e comodità. Si tratta di una borsa che ti permette di portare con te tutto il necessario, fondendo eleganza e praticità in un accessorio da portare ovunque. La tote bag è l’alleata perfetta per andare in ufficio e per partecipare alla lezione di pilates, puoi abbinarla ad un look da aperitivo o per una cena.

Bella Hadid con la tote bag
Getty Images
Bella Hadid con la tote bag da comprare

In viaggio come in città, la tote bag è sempre la scelta giusta. I modelli fra cui scegliere poi sono davvero tanti per andare incontro ai gusti e alle necessità di tutti. La tote bag in pelle, ad esempio, è una delle declinazioni più richieste per l’autunno 2026 ed è la stessa sfoggiata da Bella Hadid. Minimal, ma di carattere, sta bene con tutto e puoi sceglierla sia nera che marrone o bordeaux.

La tote bag in tela è un grande classico: chic e amatissima dalle fashioniste, si può usare da sola oppure abbinarla ad un’altra borsa più piccola, mettendoci dentro tutto l’occorrente. La mossa giusta? Sceglierla in una tonalità che sia neutra, per abbinarla a qualsiasi look.

D’altronde il nome “tote” deriva dal verbo to tote, che in inglese significa “trasportare”. Le origini di questo accessorio infatti risalgono al XVII secolo quando veniva utilizzata come borsa per trasportare oggetti pesanti durante i viaggi.

Negli anni Quaranta, il brand americano L.L. Bean lanciò la borsa Boat and Tote, utilizzata per trasportare dall’auto al frigo di casa il ghiaccio. All’epoca la tote bag era realizzata in tela di cotone ed era particolarmente robusta.

Il look autunnale di Bella Hadid
Getty Images
Il look autunnale di Bella Hadid con la tote bag

A partire dagli anni Sessanta poi musei e librerie iniziarono ad adottare la tote bag, utilizzandola per promuovere le visite culturali, con un accessorio considerato chic, ma sostenibile. In tanti si accorsero del potenziale della tote bag, trasformandola in un accessorio cult e di tendenza, considerato comodissimo per completare il proprio look senza rinunciare alla possibilità di portarsi dietro qualsiasi cosa.

Tote bag Adius
Tote bag Adius
Tote bag in pelle sintetica
37,99 EUR
Acquista su Amazon
Tote bag Lovevook
Tote bag Lovevook
Tote bag con tracolla
51,99 EUR
Acquista su Amazon
Tote bag Flintronic
Tote bag Flintronic
Tote bag nera
19,99 EUR
Acquista su Amazon
Tote bag Chicca Borse
Tote bag Chicca Borse
Tote bag morbida
49,00 EUR
Acquista su Amazon
Tote bag Meegirl
Tote bag Meegirl
Tote bag con cerniera
21,94 EUR
Acquista su Amazon

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Bella Hadid Shopping Moda Stili e TendenzeStar e Vip