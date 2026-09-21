La tote bag è la borsa dell'autunno: perfetta da indossare ovunque e super chic. Parola di Bella Hadid.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Bella Hadid

Inutile girarci intorno: la tote bag è la borsa dell’autunno. L’accessorio perfetto per sentirti cool, ma anche per affrontare le giornate imprevedibili quando hai davvero bisogno di tutto, dall’ombrello, per il tempo instabile, al make up, per essere pronta per un aperitivo dopo il lavoro.

Non a caso questa è la borsa preferita di Bella Hadid, modella, it-girl, ma soprattutto regina di tendenze. La top model è stata avvistata per le vie di New York con un look molto particolare: abitino arancio a maniche lunghe, stivali alti e trench. Per completare il suo outfit newyorkese, ispirato all’autunno, Bella ha scelto una bandana a quadri, occhiali da sole e una tote bag.

Quest’ultima è la protagonista del look: di un marrone intenso, essenziale e cool. Bella ci ricorda così quanto la tote bag possa diventare importantissima durante il cambio di stagione, in quelle giornate che esci di casa e non sai quando tornerai perciò hai necessità di portarti dietro…tutto!

Bella Hadid con la tote bag di tendenza

Il bello della tote bag sta proprio nella sua capacità di unire bellezza e comodità. Si tratta di una borsa che ti permette di portare con te tutto il necessario, fondendo eleganza e praticità in un accessorio da portare ovunque. La tote bag è l’alleata perfetta per andare in ufficio e per partecipare alla lezione di pilates, puoi abbinarla ad un look da aperitivo o per una cena.

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In viaggio come in città, la tote bag è sempre la scelta giusta. I modelli fra cui scegliere poi sono davvero tanti per andare incontro ai gusti e alle necessità di tutti. La tote bag in pelle, ad esempio, è una delle declinazioni più richieste per l’autunno 2026 ed è la stessa sfoggiata da Bella Hadid. Minimal, ma di carattere, sta bene con tutto e puoi sceglierla sia nera che marrone o bordeaux.

La tote bag in tela è un grande classico: chic e amatissima dalle fashioniste, si può usare da sola oppure abbinarla ad un’altra borsa più piccola, mettendoci dentro tutto l’occorrente. La mossa giusta? Sceglierla in una tonalità che sia neutra, per abbinarla a qualsiasi look.

D’altronde il nome “tote” deriva dal verbo to tote, che in inglese significa “trasportare”. Le origini di questo accessorio infatti risalgono al XVII secolo quando veniva utilizzata come borsa per trasportare oggetti pesanti durante i viaggi.

Negli anni Quaranta, il brand americano L.L. Bean lanciò la borsa Boat and Tote, utilizzata per trasportare dall’auto al frigo di casa il ghiaccio. All’epoca la tote bag era realizzata in tela di cotone ed era particolarmente robusta.

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A partire dagli anni Sessanta poi musei e librerie iniziarono ad adottare la tote bag, utilizzandola per promuovere le visite culturali, con un accessorio considerato chic, ma sostenibile. In tanti si accorsero del potenziale della tote bag, trasformandola in un accessorio cult e di tendenza, considerato comodissimo per completare il proprio look senza rinunciare alla possibilità di portarsi dietro qualsiasi cosa.

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