Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Le borse a rete più cool dell'estate

C’era una volta la filet bag, la classica borsa della spesa della tradizione francese, compagna inseparabile per l’acquisto di baguette e frutta fresca nei mercati rionali. Oggi quel concetto puramente utilitaristico appartiene al passato. La borsa a rete si è spogliata della sua aura domestica per trasformarsi nell’it-bag definitiva della stagione calda. Dai modelli minimalisti in corda naturale alle versioni luxury impreziosite da dettagli in pelle, cristalli o accenti neon, la mesh bag ha conquistato le passerelle e lo street style grazie alla sua incredibile capacità di essere leggera, sfacciatamente chic e splendidamente disimpegnata.

Al mare, questo accessorio gioca indubbiamente nel suo habitat naturale, ma lo fa con un upgrade decisamente glamour. Non è più un semplice contenitore svuota-tasche, bensì il fulcro attorno a cui ruota l’intero look da bagnasciuga.

Enooso Borsa a rete - Made in Italy

Oltre al fascino visivo, la borsa a rete offre un vantaggio pratico non indifferente: la sua struttura traforata fa scivolare via la sabbia in un attimo, mantenendo l’interno pulito. In questo gioco di trasparenze, il contenuto diventa parte integrante del design. Gli occhiali da sole bold, un telo mare in lino coordinato e la crema solare dal packaging ricercato rimangono a vista, celebrando un’estetica che svela con eleganza il gusto di chi la indossa. L’abbinamento perfetto la vede fluttuare accanto a un caftano leggero, sandali flat in cuoio e un cappello in paglia a tesa larga.

SaveBag Borsa a rete in cotone - colori vari

Le borse a rete arrivano in città

Il vero miracolo di questa tendenza si compie tuttavia lontano dal bagnasciuga, tra l’asfalto delle metropoli e i tavolini dei caffè all’aperto. Se un tempo l’idea di sfoggiare una borsa a rete in città poteva sembrare bizzarra, oggi è il segreto per spezzare il rigore dei look urbani.

Generic Borsa a rete con fodera interna a contrasto

Per ovviare al problema della privacy e custodire gli oggetti più piccoli, le insider della moda utilizzano un trucco tanto semplice quanto sofisticato, inserendo all’interno della rete un foulard in seta o in tela. Questo accorgimento non solo protegge gli effetti personali, ma crea anche un contrasto di consistenze e colori che eleva immediatamente l’outfit.

Non disponibile.

Per interpretare al meglio questo accessorio camaleontico basta assecondare l’ispirazione del momento. Durante il classico pranzo della domenica, la borsa a rete in corda naturale si sposa magnificamente con un abito midi in popeline di cotone bianco e un paio di friulane colorate.

Kalidi Borsa a rete nera elegante

Quando la giornata richiede un’andatura più metropolitana, magari per un pomeriggio di shopping, una versione total black e geometrica si adatta alla perfezione a un paio di pantaloni sartoriali in lino, una canotta a coste e un blazer leggero appoggiato sulle spalle. Infine, per l’aperitivo al tramonto, la rete si accende di riflessi metallici o si arricchisce di perline, diventando la compagna ideale di una gonna satinata e di un paio di sandali con tacco mini.

flintronic Borsa rete in nylon

Democratica, ironica e non si prende mai troppo sul serio: la borsa a rete, nella sua versatilità, è l’investimento più intelligente e fresco della stagione.

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