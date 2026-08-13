Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Hailey Bieber ha lanciato il nuovo trend dell'estate: il bikini in velluto

Hailey Bieber è il nostro punto di riferimento in fatto di moda e anche questa estate post dopo post è stata la fonte di ispirazione per creare la nostra capsule collection da sfruttare in città o nelle occasioni importanti. All’appello mancava solo il look vacanziero e la fashion icon ci ha accontentato subito con un bikini effetto velluto che correremo subito a comprare.

Hailey Bieber rilancia una tendenza del passato

Amante della moda Hailey Bieber è sempre al passo con le ultime tendenze tanto che a volte è lei stessa a lanciarle e anche in vacanza non perde l’abitudine. Dopo gli impegni lavorativi con il suo brand Rhode e le collaborazioni con Skin, Miu Miu e Gap, l’imprenditrice si è finalmente concessa un po’ di relax con la sua famiglia e ha trovato il tempo di lanciare la nuova tendenza dell’estate. Per meglio dire ha rilanciato una tendenza che avevamo intravisto già qualche anno fa.

Non è la prima volta che un tessuto caldo e cozy come il velluto che ci fa pensare subito all’inverno viene associato al bikini, il capo dell’estate per eccellenza. A giocare con questo abbinamento era stato nel lontano 2020 il clan Kardashian a cui si erano aggiunte Bella Hadid e altre celebs.

Visto che la moda attinge spesso dal passato, Hailey Bieber ha voluto riportare alla ribalta il bikini in velluto, un capo semplice ma ricco. Il tessuto alla luce crea un effetto scintillante, quasi tridimensionale che rende più glam anche un semplicissimo look da spiaggia.

Il bikini in velluto di Hailey Bieber punta sulla semplicità

Che Hailey Bieber ami la moda è un dato di fatto, ma nonostante sia considerata una trend setter è alla costante ricerca di capi che la facciano sentire elegante. Infatti in una recente intervista ha dichiarato come ora si trovi in una fase della sua vita modaiola in cui vuole semplificare quanto più possibile il suo abbigliamento. La modella ha confessato di sentirsi molto più sensuale con una t-shirt e un paio di jeans e il bikini in velluto rientra proprio in questa ricerca dell’essenzialità.

A prescindere dal colore giallo intenso, che rientra in pieno nella palette estiva, l’influencer ha scelto un modello semplicissimo con reggiseno a triangolo e slip coordinato con laccetti laterali. Praticamente un modello che possiamo indossare tutte e sentirci a nostro agio.

Come indossare il bikini effetto velluto di Hailey Bieber

Non solo in spiaggia, il bikini in velluto di Hailey Bieber è talmente tanto cool che non possiamo limitarci a indossarlo solo in riva al mare. Di giorno lo possiamo abbinare a un copricostume leggero semitrasparente per mettere in risalto il costume e completare il look con un paio di occhiali maxi e un cappello di paglia. La sera invece il reggiseno del costume si trasforma in un top da abbinare a una camicia di lino o cotone – da portare aperta – e un pantalone morbido dello stesso materiale: così è possibile creare un divertente contrasto tra il velluto che è un materiale ricco e il lino o il cotone molto più leggeri. Una scelta che Hailey Bieber di sicuro approverebbe.

Il costume in velluto da avere subito

Il bikini di velluto di Hailey Bieber è di PacSun, un brand californiano, ma online si trovano tantissime alternative low cost che non si limitano solo al due pezzi, includono anche il costume intero. Perfetto per sperimentare proprio come farebbe una fashion icon.

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