Ipanema, le ciabattine dall’anima brasiliana, in versione sandalo, sono un’inno all’estate (oggi in sconto)

Le ciabattine di Ipanema sono un must dell'estate, soprattutto ora che i modelli più cool sono in offerta.

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Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

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Ipanema, le ciabattine dall’anima brasiliana, in versione sandalo, sono un’inno all’estate (oggi in sconto)
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Le ciabatte ipanema di tendenza da comprare

Se dici estate, dici Ipanema, le ciabatte nate sotto il caldo sole di Rio de Janeiro che sono diventate, nel corso degli anni, una vera e propria istituzione. Le ciabatte firmate Ipanema d’altronde sono comode, le puoi indossare in tante occasioni differenti e sono particolarmente versatili, adattandosi sia ai gusti personali che alle occasioni.

Contrariamente a quanto pensano molti, le Ipanema non sono solamente sinonimo di infradito. Il marchio infatti produce tantissimi modelli in versione sandalo, colorati e alla moda. La qualità – recensioni alla mano – è innegabile: le ciabatte Ipanema uniscono stile, sostenibilità e design. I sandali sono tutti realizzate in Flaxpand, un particolare materiale che è riciclabile al 100% e vegan.

Sono un inno all’estate, con i tanti colori, le forme e le possibilità di abbinamento. Impossibile non volerle acquistare tutte, soprattutto ora che su Amazon si possono trovare in sconto.

Ipanema Street, le ciabatte femminili a meno di 20 euro

Partiamo da un modello, quello Street, che punta su una silhouette super femminile, ma anche moderna e grintosa. Questa ciabatta è infatti caratterizzata da cinturini che si sovrappongono sul dorso del piede. Le paghi meno di 20 euro e ti porti a casa un paio di sandali da indossare sia al mare che in città, abbinati a jeans corti oppure abiti leggeri.

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Ipanema Street
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Ipanema Drip Intense, le più leggere da indossare anche di sera

Cerchi un modello originale? Allora punta sulle Ipanema Drip Intense, caratterizzate da un design curato con fascette sottili e incroci, arricchite da un motivo raffinato. Comodissime da indossare, ma anche da togliere, sono morbidissime e leggere, tanto che ti sembrerà di non indossarle. Si abbinano sia a look da giorno che a quelli da sera: provale con uno slip dress e non te ne pentirai. Il prezzo? Solo 30 euro con lo sconto su Amazon!

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Ipanema Drip Intense
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Ipanema Shore Slidem, le ciabatte like Birkenstock

La Shore Slide è una delle ciabatte di Ipanema più amate. Un modello iconico, con due fasce dotate di fibbie, tanto basic quanto versatili. Sono quelle ciabatte che acquisti, utilizzi durante la stagione e metti nell’armadio, tirandole fuori e riutilizzandole ad ogni stagione. Si abbinano praticamente a tutto, dai bermuda agli shorts sino ai vestiti a fiori. Tutto al costo di soli 30 euro!

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Ipanema Shore Slide
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Ipanema Kirei, le flip flop più amate

Spendendo appena 14 euro invece puoi assicurarti le flip flop più amate di Ipanema: le Kirei. Un modello che non passa mai di moda, elegante e confortevole da usare in piscina e al mare, ma anche durante una sessione di shopping in città. Fresche e fashion, sono davvero imperdibili.

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Ipanema Kirei
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Ipanema Anat Classic Slide, un classico intramontabile

Infine non lasciarti sfuggire il modello più classico firmato Ipanema. Stiamo parlando dell’Anat Classic Slide, un sandalo che sfrutta il potere di una suola anatomica, offrendo sostegno ad ogni passo. Un pezzo da collezione sia per comodità che per bellezza, antiscivolo e resistente all’acqua.

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Ipanema Anat Classic Slide
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