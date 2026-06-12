Must degli anni ’90, i jorts sono tornati per diventare il pezzo forte del nostro guardaroba estivo grazie al loro mood rilassato e versatile

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages I jorts sono freschi e rendono cool ogni outfit

In estate non vediamo l’ora di indossare capi leggeri e freschi, di solito le nostre preferenze ricadono sui pantaloni Capri o sui bermuda che nelle ultime stagioni sono tornati ad appassionarci. Ma diciamoci la verità chi riesce a rinunciare ai jeans? È il capo più versatile in assoluto e che ci risolve il look semplicemente abbinandolo a una t-shirt, insomma è un must anche a 40 gradi. La moda, le fashioniste e un ritorno all’estetica degli anni ’90 hanno trovato un compromesso per resistere alle alte temperature senza rinunciare ai jeans e sono i jorts.

I pantaloni che arrivano fino al ginocchio sanno cambiare natura e acquistare uno spirito effortless, ma anche diventare molto più eleganti. Basta puntare su abbinamenti ben pensati e non riuscirai più a separartene. Anche perché come succede per tutti i capi jolly, i jorts hanno diverse versioni di sé e non tanto nella silhouette che rimane sempre rilassata, ma nelle colorazioni che vanno da quelle classiche a quelle più contemporanee e urban. Dunque la scelta per trasformarli nella base per outfit sempre diversi è ampia e noi abbiamo selezionato alcuni modelli che potrebbero entrare nel tuo guardaroba.

I jorts in pieno stile 90s

I bermuda negli anni ’90 si portavano in denim dando vita a quel fenomeno definito jorts che ancora oggi affascina i Millenials e che ha conquistato le nuove generazioni. Ecco perché tra i modelli di punta di questa estate ci sono quelli dalle linee essenziali, leggermente aderenti e rigorosamente in blu scuro o come la moda 90s voleva. È un modello basic e rilassato che ora puoi rendere più raffinato abbinandolo a una camicia dal taglio maschile e a un paio di ballerine giocando con i volumi.

I jorts 90s da provare questa estate

ONLY Carmakoma Jorts in blu scuro

Ticticlily Jorts a gamba dritta

Il taglio over guarda agli anni 2000

È vero che il decennio d’oro dei jorts sono stati gli anni ’90, ma questi bermuda in denim hanno continuato ad attirare l’attenzione delle fashioniste anche negli anni 2000 rivoluzionando le linee. Si è passati da una silhouette aderente a un taglio over per inserirsi in un contesto urbano.

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La gamba larga e rilassata che va leggermente oltre il ginocchio sarà la preferita da chi vuole un look basic ma che si fa notare. Infatti il classico denim blu, nella versione over è sostituito da quello grigio o comunque slavato per renderlo ancora più urban.

I modelii over selezionati da noi

VOLYMOON Jorts a gamba larga

Celanisai Jorts oversize

AEMDOMU Jorts a gamba larga chiari

I jorts in denim bianco sono contemporanei

Il jeans bianco in estate è una delle soluzioni più popolari perché dona al look un aspetto più fresco e anche i jorts non potevano di certo rinunciare a questa nuance.

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Il vantaggio del bianco è che puoi scegliere il taglio che preferisci tra quello slim e quello regular o più ampio perché in questo caso l’attenzione è catturata propio dal colore che ti permette di sfruttarlo anche in situazioni formali. Una blusa e un blazer di lino insieme a un paio di ballerine o sandali con tacco ti regaleranno un outfit raffinato e fresco.

I jorts bianchi che conquisteranno il tuo guardaroba

Owegvia Jorts bianchi

Generico Jorts bianchi corti

Con il denim chiaro non si sbaglia mai

Più delicato del classico denim, ma più scuro del bianco: i jeans chiari hanno una nuance con cui è difficile sbagliare perché è talmente versatile che puoi abbinarci tutto quello che vuoi.

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Lo stesso succede con i jorts chiari che, esattamente come quelli bianchi, non hanno limiti nella silhouette: puoi scegliere quella che preferisci tra quella regular o leggermente over. A dare personalità ai bermuda ci penseranno i capi e gli accessori con cui li abbinerai.

I jorts chiari da avere assolutamente



Only Jorts chiari regular

PIECES Jorts chiari gamba dritta