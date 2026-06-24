Le ciabattine Havaianas sono sempre una garanzia, per il mare e la città. E sono scontate del 50% fino a venerdì

I sandali infradito Havaianas sono le scarpe dell’estate da avere assolutamente nel guardaroba approfittando delle offerte del Prime Day

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Francesca Baranello

Giornalista e Lifestyle editor

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

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Le ciabattine Havaianas sono sempre una garanzia, per il mare e la città. E sono scontate del 50% fino a venerdì
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Le Havaianas sono le scarpe di tendenza da acquistare con il Prime Day

Gli Amazon Prime Day sono l’occasione che tutte le amanti dello shopping e della moda aspettano in trepidante attesa. Finalmente possiamo togliere dal carrello i capi del desiderio che “corteggiamo” da mesi e acquistarli a prezzi davvero convenienti grazie all’alta scontistica. Ora che siamo nel pieno dell’estate e siamo già proiettate alle vacanze, uno degli accessori da non farci sfuggire sono le Havaianas.

Le scarpe caratterizzate da un design essenziale, quest’anno si confermano le preferite di chi vuole uno stile comodo ed effortless, aiutate anche dal ritorno delle infradito ai piedi delle fashioniste e delle influencer. Inizialmente progettate per essere indossate solo in spiaggia ora sono diventate un cult anche negli outfit di tutti i giorni, perfino quello da lavoro. Il brand brasiliano per il Prime Day 2026 ha deciso di scontare alcuni tra i modelli preferiti dai suoi clienti e che ora puoi perfino collezionarli tutti perché hai tempo fino alle 23:59 di venerdì 26 giugno per trovare l’affare dell’estate.

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Le Havaianas Slim Tube è il modello must

Le Havaianas sono riuscite a scalare le vette della moda perché hanno una caratteristica tanto semplice quanto accattivante: hanno un design basic che le rende talmente tanto versatili da poter essere indossate con tutto. Il modello che racchiude la filosofia del brand è Slim Tube, diventato praticamente uno dei must tanto che per accontentare tutti gli amanti della scarpa, durante il Prime Day è stato scontato del 43%.

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Questi sandali infradito sono diventati un grande classico perché hanno cinturini sottili, con un dettaglio che li rende più eleganti: un piccolo nodo che si sposa bene proprio con l’intreccio dei cinturini. Realizzati in materiali di qualità, hanno una suola in gomma resistente e leggerissima che garantisce il massimo del comfort ad ogni passo. A renderli così comodi è proprio la loro flessibilità che si adatta alla forma del piede. Perfetti da mettere in valigia per passare dalla spiaggia all’aperitivo in pochi secondi, basta una passata di spugna e torneranno come nuovi.

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Con il Prime Day puoi fare incetta di Havaianas

A rendere le Havaianas così popolari però non è solo la loro comodità, ma anche la versatilità. Questi modelli sono disponibili in diversi colori e decorazioni che vanno da quelle più semplici a dettagli che li elevano a sandali eleganti. In pratica hai una scarpa che si abbina a qualsiasi outfit a cominciare proprio da quello da spiaggia.

Se hai uno stile casual la combo perfetta è con una canotta e un paio di shorts, bermuda o jorts per essere super trendy. Trascorrere lunghe ore in ufficio con scarpe strette e scomode può essere stancante, le Havaianas si abbinano perfettamente a un paio di pantaloni palazzo e a una blusa: la dimostrazione di come si può essere cool anche rimanendo comode. Immancabile poi è l’abbinamento con un vestito midi o una gonna lunga per un mood boho che si sposa con l’atmosfera estiva e vacanziera.

Havaianas con vestito
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Le Havaianas stanno bene anche con un vestito

Il Prime Day Amazon è quindi l’occasione per rinnovare la tua collezione di Havaianas o aggiungere qualche pezzo nuovo perché le offerte sono pensate per ogni gusto. Per facilitarti il compito della scelta abbiamo selezionato 10 modelli tra quelli essenziali a quelli più sofisticati o divertenti per essere trendy senza spendere una fortuna

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