Le ciabattine più lussuose del momento sono in offerta e ci teletrasportano direttamente a Saint-Tropez

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Le ciabatte per copiare il look di Olivia Palermo

Inutile girarci intorno: quando pensi alle infradito colorate pensi solo alle Havaianas. Ciabatte leggerissime, ma super chic, perfette per donare un pizzico di glamour a qualsiasi look e senza sforzi. Perché oltre ad essere comodissime, queste ciabattine sono anche di tendenza.

Il modello più cool resta quello ispirato alla Costa Azzurra. Le Havaianas Saint Tropez hanno la straordinaria capacità di unire la praticità delle classicissime infradito da spiaggia ad un design che è ricercato ed elegante.

Offerta Havaianas Saint Tropez Havaianas Saint Tropez Blu Navy

Raccontano la bellezza dell’estate, il fascino della Costa Azzurra e gli anni d’oro di Brigitte Bardot. Non sono semplici ciabatte, ma accessori comodissimi, da sfoggiare per tutto il giorno, dall’alba sino al tramonto. Puoi usarle in spiaggia, abbinandole al tuo bikini preferito, oppure sfoggiarle con un abito leggero o shorts e top per un aperitivo veloce, un gelato con le amiche o una passeggiata.

Ora le trovi ad un prezzo eccezionale. Costano infatti meno di 20 euro grazie all’eccezionale sconto del 45%. Un’occasione straordinaria per portarsi a casa un paio di ciabatte da sfoggiare, usare e abbinare per tutta la stagione calda. Senza la paura di dover fare i conti con dolori ai piedi e vesciche, ma con la certezza di restare eleganti e favolose.

Le migliori ciabatte infradito da sfoggiare quest’estate

I motivi per comprare le Havaianas Saint Tropez. Prima di tutto un design raffinato, con la caratteristica fascetta a forma di fiocco, rigorosamente in tessuto, che dona subito un look chic, trasformando delle semplici ciabatte da mare in un sandalo perfetto per la città e per le vacanze.

Non solo: le Havaianas Saint Tropez sono anche comodissime. Pur essendo eleganti si possono sfoggiare per tutto il giorno, grazie alla classica suola in gomma morbida che è flessibile e resistente. Puoi scegliere fra tantissimi colori in base al tuo mood del momento, puntando sulle Havaianas Saint Tropez con il fiocco a tinta unita oppure con stampe colorate.

Le Havaianas Saint Tropez nella colorazione Rust, ad esempio, sono perfette per chi cerca ciabatte originali, da abbinare ad abiti a tinta unita per dare un tocco in più ad ogni look. Impossibile non innamorarsi anche della variante gialla (il colore dell’estate per eccellenza) e di quella rosa. Mentre per chi preferisce andare sul sicuro c’è il colore muschio che troviamo assolutamente favoloso. I prezzi vanno dai 20 ai 36 euro, con sconti che spesso consentono su Amazon di abbattere i costi.

Offerta Havaianas Saint Tropez Havaianas Saint Tropez Rust

Havaianas Saint Tropez Havaianas Saint Tropez Giallo

Havaianas Saint Tropez Havaianas Saint Tropez Rosa

Havaianas Saint Tropez Havaianas Saint Tropez Muschio

Inoltre è un accessorio versatile e che indosserai per tutta la stagione, grazie all’ottimo compromesso fra comodità ed eleganza. Puoi abbinare le tue infradito a shorts e costumi, per sentirti comoda e curata in ogni momento, anche quando sei in spiaggia e fa caldissimo. Oppure puoi usare queste scarpe per arricchire degli outfit più strutturati come pantaloni ampi, gonne e abiti lunghi. Il risultato sarà sempre super chic!

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