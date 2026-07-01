Mediaset rilancia Italia 1: arrivano Cruciani e Veronica Gentili

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IPA Veronica Gentili e Giuseppe Cruciani

La stagione televisiva si è appena conclusa e molti programmi sono ormai in pausa per l’estate. Le reti televisive però continuano a lavorare per creare i prossimi palinsesti televisivi. E mentre la Rai avrebbe in mente nuovi programmi e volti, Mediaset starebbe programmando di rilanciare Italia 1, puntando su Giuseppe Cruciani e Veronica Gentili.

Il rilancio di Italia 1

Da tempo ormai gli ascolti di Italia 1 si reggono soprattutto sul successo de Le Iene, senza nuovi programmi o format. Per questo l’azienda del Biscione avrebbe deciso di portare un’ondata di novità nella rete, puntando su alcuni volti che potrebbero portare tante sorprese e ottimi ascolti.

Stiamo parlando di Giuseppe Cruciani e Veronica Gentili. Il primo è conosciuto soprattutto per essere la voce fuori dal coro de La Zanzara, programma radiofonico che conduce ormai da diversi anni. Nonostante il suo lavoro in radio, il giornalista ha spesso preso parte alle trasmissioni televisive Mediaset con ospitate e il suo arrivo a Italia 1 potrebbe portare molto pubblico, pronto a seguirlo dalla radio alla tv.

A rivestire un ruolo importante in questo periodo di cambiamento ci sarebbe poi Veronica Gentili. La giornalista e conduttrice sarebbe pronta a tornare alla guida de Le Iene, programma che ha condotto con successo nelle ultime edizioni. Non solo, Mediaset starebbe pensando di affidargli un programma dedicato ad approfondimento e informazione.

I nuovi palinsesti Mediaset

L’arrivo di Veronica Gentili e Giuseppe Cruciani a Mediaset è solo uno dei tanti cambiamenti che l’azienda starebbe mettendo in atto in vista della presentazione dei palinsesti il prossimo 8 luglio.

Gli esperti infatti starebbero testando la possibilità di portare sul piccolo schermo alcuni programmi che hanno fatto la storia della televisione, prima di tutto Passaparola, ma anche Ok! Il prezzo è giusto. Due trasmissioni che potrebbero seguire l’esempio de La Ruota della Fortuna, il revival, fortunatissimo, di Gerry Scotti che continua a macinare ascolti straordinari.

Al vaglio ci sarebbe inoltre Jeopardy, un quiz americano che in passato aveva influenzato Mike Bongiorno per creare il suo Rischiatutto. Secondo alcune indiscrezioni sarebbero state create già delle puntate di test affidando la conduzione ha tre volti differenti per poterne testare l’efficacia: Enrico Papi, Michelle Hunziker e Max Giusti.

Fra le novità rilevanti anche l’arrivo a Mediaset di Milo Infante dopo l’addio alla Rai e al programma Ore 14. Dietro la scelta del giornalista ci sarebbe la richiesta, non accolta, di ottenere la qualifica di direttore.

“Mediaset per me è un punto di arrivo – aveva confessato il conduttore in una nota, annunciando il passaggio alla rete di Berlusconi -. Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l’opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana. Affronto questa sfida con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee”.

In ogni caso tutti i nodi verranno sciolti il prossimo 8 luglio quando finalmente Mediaset svelerà i suoi palinsesti per la prossima stagione fra nuovi programmi e riconferme.