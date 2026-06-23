Passaparola e Ok, il prezzo è giusto!, le mosse di Mediaset per il nuovo palinsesto 2026/2027

Tra test e valutazioni per i nuovi palinsesti, Mediaset starebbe pensando al ritorno di alcuni tra i game show storici più amati dal pubblico

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Max Giusti

L’estate, per il mondo della televisione, non è soltanto il momento delle repliche e delle pause estive. È soprattutto la stagione in cui le grandi emittenti fanno il punto sui risultati ottenuti nei mesi precedenti e iniziano a progettare il futuro. Ascolti, programmi di successo, esperimenti riusciti e format che invece non hanno convinto: tutto finisce sotto la lente d’ingrandimento dei dirigenti chiamati a costruire i palinsesti della nuova stagione.

È proprio in queste settimane che prendono forma le strategie che accompagneranno il pubblico da settembre in poi, tra conferme, addii eccellenti e possibili novità che sembrano strizzare l’occhio…al passato!

Palinsesti Mediaset, spunta il nome di Max Giusti a Ok, il prezzo è giusto!

Mediaset guarda al futuro, ma con un occhio puntato sulla nostalgia: mentre la televisione continua a rincorrere nuove formule e linguaggi sempre più vicini al mondo digitale, l’azienda di Cologno Monzese starebbe lavorando a un’operazione che potrebbe conquistare sia gli spettatori storici sia le nuove generazioni, ovvero il ritorno di alcuni tra i game show più amati della televisione italiana.

Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sui principali siti specializzati come Cinguetterai e DavideMaggio.it, a Mediaset sarebbero in corso test e valutazioni su diversi format destinati alla prossima stagione televisiva.

Tra i titoli finiti sotto osservazione figurerebbero programmi storici e format internazionali come Passaparola, Jeopardy! e The Money Drop. Tuttavia, tra tutte le ipotesi che stanno emergendo, ce n’è una che sembra prendere sempre più consistenza: il possibile ritorno di Ok, il prezzo è giusto!, uno dei game show più iconici della televisione italiana che per anni ha accompagnato i pomeriggi degli italiani e che continua a occupare un posto speciale nella memoria collettiva degli spettatori.

A rendere ancora più interessante il progetto sarebbe la scelta dei possibili conduttori: niente Iva Zanicchi (che aveva già detto la sua in proposito), mentre tra i nomi che circolano con maggiore insistenza spunta quello di Max Giusti, reduce da un periodo particolarmente positivo e considerato da molti uno dei volti più versatili della televisione italiana. Ironia, esperienza nei game show e grande capacità di coinvolgere il pubblico rappresenterebbero le caratteristiche ideali per guidare un’operazione che punta a coniugare tradizione e modernità.

Al momento, però, non esistono conferme ufficiali né sulla scelta del conduttore né sulla collocazione del programma all’interno dei futuri palinsesti Mediaset.

Da Passaparola al test di Jeopardy!: i grandi ritorni in casa Mediaset

Tra i titoli che stanno facendo maggiormente discutere c’è anche Passaparola, il quiz che tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila è diventato un vero fenomeno televisivo. Un programma che ha lanciato personaggi diventati celebri nel mondo dello spettacolo e che ancora oggi viene ricordato con affetto dal pubblico: chi non ricorda le giovani Ilary Blasi e Silvia Toffanin tra le fila delle ballerine del programma?

Altro titolo di punta potrebbe essere Jeopardy!, il quiz americano al quale si ispirò il leggendario Rischiatutto di Mike Bongiorno. Secondo alcune testate, Mediaset avrebbe realizzato tre puntate zero condotte da tre volti diversi per testarne l’efficacia: Enrico Papi, Max Giusti e Michelle Hunziker.

La strategia di Mediaset per il nuovo palinsesto 2026/2027 dunque sembra inserirsi in una tendenza sempre più evidente nel mondo dell’intrattenimento. Negli ultimi anni il pubblico ha dimostrato di apprezzare il ritorno di programmi storici, soprattutto quando vengono riproposti in una veste rinnovata ma rispettosa dello spirito originale. La nostalgia televisiva sembra proprio essere diventato un ingrediente prezioso e le emittenti lo sanno bene.

Non si tratta soltanto di recuperare vecchi format, ma di riportare in televisione atmosfere familiari e rassicuranti: per molti spettatori infatti Passaparola richiama immediatamente i ricordi di un’epoca televisiva diversa, fatta di appuntamenti fissi e programmi capaci di diventare veri fenomeni di costume. Lo stesso vale per Ok, il prezzo è giusto!, che per anni ha rappresentato uno dei simboli dell’intrattenimento leggero e spensierato.

Naturalmente, al momento non esistono ancora conferme definitive sulla collocazione dei programmi nei futuri palinsesti. Le valutazioni sarebbero ancora in corso e molto dipenderà dalle strategie che Mediaset deciderà di adottare per la prossima stagione televisiva.