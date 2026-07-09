Palinsesti Mediaset 2026/2027, tra novità e conferme: Grande Fratello a settembre, torna This is Me

Reality, fiction e grandi show: Mediaset svela i palinsesti 2026/2027 con il ritorno del Grande Fratello Vip, This is Me e diverse novità

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Ufficio Stampa Mediaset Selvaggia Lucarelli, Ilary Blasi e Cesara Buonamici

Mediaset rilancia la sfida alla Rai e presenta una stagione televisiva all’insegna della continuità, ma con diverse novità. Reality, grandi show musicali, fiction e game show restano al centro dell’offerta di Canale 5 nei nuovi palinsesti 2026/2027, mentre Pier Silvio Berlusconi rivendica la leadership degli ultimi anni: “Per il quarto anno consecutivo siamo davanti alla Rai e per la prima volta lo siamo anche in prima serata”.

Tra i titoli più attesi spicca il ritorno del Grande Fratello Vip già a settembre, mentre This is Me, condotto da Silvia Toffanin con la collaborazione di Fascino di Maria De Filippi, si prepara a una nuova edizione rinnovata. Non mancano nuove serie, eventi musicali e cambiamenti anche su Rete 4.

Grande Fratello Vip confermato, torna This is Me

La stagione 2026/2027 ripartirà da uno dei pilastri dell’intrattenimento Mediaset. Il Grande Fratello Vip tornerà già a settembre con la squadra confermata: alla conduzione ci sarà ancora Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Secondo le indiscrezioni, non è esclusa anche una seconda edizione Vip nella primavera del 2027.

Slitta invece L’Isola dei Famosi, che dovrebbe andare in onda tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 oppure direttamente nella primavera del prossimo anno. Selvaggia Lucarelli sarà protagonista anche in questo caso, dividendosi tra il ruolo di opinionista del GF Vip e quello di conduttrice del reality. Definitivo, dunque, il suo addio a Ballando con le Stelle.

Tra le conferme di Mediaset c’è anche Maria De Filippi, con tutti i suoi programmi di punta: Amici, C’è Posta per Te, Tu Sì Que Vales e Temptation Island resteranno punti fermi del prime time e del daytime di Canale 5.

Ufficio Stampa Fascino

Grande attesa anche per il ritorno di This is Me, il programma affidato a Silvia Toffanin e sviluppato insieme alla De Filippi. Dopo aver raccontato il percorso degli ex allievi di Amici, la nuova edizione dovrebbe ampliare il proprio sguardo al talento in tutte le sue forme, trasformandosi in uno show dedicato alle storie di successo provenienti da diversi mondi dello spettacolo.

La conduttrice sarà inoltre impegnata con il doppio appuntamento di Verissimo, in onda sempre il sabato e la domenica pomeriggio.

Fiction, musica e game show: la strategia di Mediaset

Canale 5 continuerà a puntare anche sulle fiction italiane. Tra i titoli annunciati figurano Il Mio Nome è Carlo, dedicata alla figura di Carlo Acutis, A Testa Alta 2 con Sabrina Ferilli, Una Nuova Vita 2 con Anna Valle, Madre Terra con Cristiano Caccamo, Erica: Una detective per caso con Vanessa Incontrada e Alex Bravo-Poliziotto a modo suo con Marco Bocci.

Sono inoltre in lavorazione tre nuove serie con protagonisti la già citata Incontrada, Raoul Bova e Gabriel Garko, mentre Giorgio Panariello potrebbe essere protagonista di una nuova fiction oltre che di uno show televisivo. Il comico toscano ha accettato l’offerta di Pier Silvio, lasciando così il ruolo di giurato a Tale e Quale Show dell’amico Carlo Conti.

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Ampio spazio sarà riservato anche alla musica, uno dei temi centrali del nuovo palinsesto. Arriveranno gli speciali dedicati a Irama, Achille Lauro, Emma, Giorgia, Eros Ramazzotti e Pooh, oltre ai concerti de Il Volo e allo show di Gigi D’Alessio dedicato alla canzone napoletana.

Confermati anche Taratata, affidato a Paolo Bonolis, Super Karaoke con Michelle Hunziker e Dive, programma che racconterà la carriera di artiste come Orietta Berti, Patty Pravo e Marcella Bella.

Sul fronte dei game show resta centrale La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui, mentre Mediaset prepara il ritorno di due storici format come Passaparola e Ok, il Prezzo è Giusto!, oltre a Chi vuol essere milionario? – Il Torneo e La Ruota dei Campioni.

Daytime confermato e il nuovo ruolo di Milo Infante

Nel daytime cambia poco. Tornano Mattino 5, Forum, Uomini e Donne, le soap turche e americane, il daytime di Amici e il già citato Verissimo. In access prime time proseguirà La Ruota della Fortuna, che potrebbe terminare alle 21.30 solo nel caso in cui anche Affari Tuoi su Rai 1 anticipasse la chiusura.

“La Rai detta la linea e noi la seguiamo”, ha spiegato Pier Silvio Berlusconi, tornando anche sul futuro di Striscia la Notizia, ancora senza una collocazione certa: “Stiamo valutando”.

IPA

Importanti novità anche per Rete 4, dove arriva Milo Infante. Il giornalista condurrà il programma quotidiano Ore 11 e occuperà anche la prima serata del martedì, provocando uno spostamento di Bianca Berlinguer al mercoledì con È sempre Cartabianca.

Cambia anche l’access prime time: accanto a 4 di sera con Paolo Del Debbio arriverà RealPolitik, il nuovo programma affidato a Tommaso Labate nel weekend.

Amadeus, Stefano De Martino e Barbara D’Urso

Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha aperto anche ad una futura collaborazione con Amadeus, definito “un grande professionista”.

Non sono mancate parole di stima per Stefano De Martino, che considera uno dei volti più interessanti della nuova televisione italiana: “Guarderò il suo Festival di Sanremo”.

E sul presunto veto a Barbara D’Urso ha invece liquidato la questione con una battuta: “Se avessi tutto questo potere, lo userei per altro”.