Giorgio Panariello nuovo volto di Mediaset, cosa farà su Canale 5

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IPA Giorgio Panariello

Un nuovo volto – o meglio, un ritorno importante – si prepara a entrare nella squadra Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, nel corso di un incontro con la stampa a Cologno Monzese, ha ufficializzato l’accordo con Giorgio Panariello, segnando uno dei passaggi più rilevanti della prossima stagione televisiva.

Cosa farà Giorgio Panariello a Mediaset

“Abbiamo chiuso un accordo di cui siamo contenti”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Mediaset, anticipando che il comico toscano sarà protagonista di un grande evento su Canale 5. Il progetto, attualmente in fase di definizione, dovrebbe articolarsi in tre serate in prima serata, previste per il periodo autunnale.

“Abbiamo chiuso un accordo di cui siamo contenti per nuovi prodotti con Giorgio Panariello che in autunno farà un evento su Canale 5 probabilmente in tre serate, stiamo lavorando insieme a lui anche a un progetto di fiction”, le esatte parole di Pier Silvio Berlusconi.

Un’operazione che conferma la strategia dell’azienda: puntare su volti popolari e consolidati, capaci di attrarre pubblico trasversale. Non a caso, il nome di Giorgio Panariello circolava già da tempo negli ambienti televisivi. Nei mesi scorsi, indiscrezioni avevano parlato di trattative avanzate con il gruppo di Cologno Monzese, ora ufficialmente concluse.

Per Mediaset, Panariello lascerà Tale e Quale Show dell’amico Carlo Conti, dove era giudice dal 2018. Ma l’accordo dell’artista con Mediaset non si limita all’intrattenimento. Pier Silvio guarda anche alla fiction, un settore sempre più centrale nella competizione con le piattaforme streaming e i grandi broadcaster internazionali.

“Stiamo lavorando insieme a lui anche a un progetto di fiction”, ha spiegato Berlusconi, lasciando intendere una collaborazione a più ampio raggio. I dettagli sono ancora riservati, ma l’idea è quella di valorizzare la versatilità di Panariello, ampiamente dimostrata nel corso del tempo tra teatro, cinema e televisione.

Tra l’altro, non è la prima volta a Mediaset: Giorgio Panariello ha già lavorato per l’azienda del Biscione nel 2012 con lo show Panariello non esiste in onda in quattro appuntamenti che hanno registrato buoni ascolti.

Il nuovo palinsesto di Mediaset

L’annuncio su Giorgio Panariello è solo uno dei tasselli di una stagione che si preannuncia particolarmente ricca. Tra i progetti più attesi, Pier Silvio Berlusconi ha citato nel suo incontro con la stampa il ritorno de I Cesaroni, insieme agli eventi firmati da Pio e Amedeo e al rientro di programmi consolidati come Amici e Temptation Island.

Spazio anche a esperimenti e revival: tra questi, una nuova edizione di Super Karaoke, previsto a maggio con Michelle Hunziker. “Sono tutti eventi che accendono la televisione”, ha sottolineato Berlusconi, evidenziando la volontà di puntare su contenuti capaci di creare appuntamenti collettivi.

Sul fronte della fiction, è attesa anche una nuova stagione di Viola come il mare, mentre è in fase di produzione un film dedicato alla figura di Carlo Acutis, le cui riprese sono iniziate proprio in questi giorni a Milano. “È un progetto a cui teniamo moltissimo”, ha ribadito il compagno di Silvia Toffanin.

In questo contesto, l’arrivo di Giorgio Panariello rappresenta un tassello strategico: un volto noto, capace di coniugare tradizione e rinnovamento, in linea con una Mediaset che punta a rafforzare la propria offerta tra intrattenimento, serialità e grandi eventi televisivi.