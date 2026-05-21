Super Karoke con Michelle Hunziker sparisce dai palinsesti Mediaset

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Ufficio Stampa Mediaset Michelle Hunziker

Doveva rappresentare uno degli esperimenti nostalgici della stagione Mediaset ma, almeno per il momento, Super Karaoke non andrà in onda. Lo show musicale condotto da Michelle Hunziker, inizialmente previsto in prima serata su Canale 5 da mercoledì 27 maggio, è stato improvvisamente cancellato dal palinsesto e rinviato a data da destinarsi.

Al suo posto la rete trasmetterà in prima visione il film Indiana Jones e il quadrante del destino, scelta che conferma come i vertici abbiano deciso di modificare rapidamente la programmazione prevista per le prossime settimane.

Il rinvio dello show arriva dopo settimane di promozione e indiscrezioni sul ritorno del celebre format musicale reso popolare negli anni Novanta da Fiorello. Super Karaoke è stato pensato come una versione rinnovata dello storico show, affidata questa volta alla conduttrice svizzera e costruita attorno a una formula leggera, estiva e fortemente musicale.

Le due puntate sono già state registrate a marzo a Ferrara, nella stessa location utilizzata per Tim Battiti Live Spring, e avrebbero dovuto segnare uno dei momenti di intrattenimento più riconoscibili della chiusura di stagione di Canale 5. Ma qualcosa ha poi frenato l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi.

Slitta il ritorno di Super Karoke con Michelle Hunziker

Dietro il rinvio di Super Karaoke ci sarebbe soprattutto una ragione legata agli ascolti e agli equilibri del prime time. Secondo le ricostruzioni emerse nelle ultime ore, Mediaset avrebbe deciso di evitare il confronto diretto con le repliche de Il Commissario Montalbano, che continuano a registrare ascolti molto alti i su Rai 1.

La prossima settimana la storica fiction con Luca Zingaretti cambierà infatti collocazione, spostandosi al mercoledì sera con l’episodio La pista di sabbia. Una scelta che avrebbe convinto i dirigenti del Biscione a rinviare il debutto del programma di Michelle Hunziker, evitando una sfida considerata rischiosa dal punto di vista degli ascolti.

Parallelamente, Canale 5 ha deciso di accelerare sull’arrivo della nuova serie Un Nuovo Inizio, con Megan Montaner, anticipata in palinsesto a martedì 26 maggio proprio per coprire gli spazi lasciati liberi dal rinvio dello show musicale.

Michelle Hunziker resta in attesa

Al momento Mediaset non ha comunicato una nuova data per la messa in onda di Super Karaoke. Lo show, però, risulta già interamente registrato e pronto per essere trasmesso.

Nel cast musicale delle puntate figurano nomi molto popolari del panorama italiano: Noemi, Al Bano, Raf, Ivana Spagna, Anna Tatangelo, Francesco Renga, Sal Da Vinci e Serena Brancale. Artisti scelti per costruire un’atmosfera fortemente nostalgica ma anche trasversale, nel tentativo di coinvolgere pubblici differenti.

Per Michelle Hunziker la trasmissione rappresenta un nuovo esperimento nell’intrattenimento musicale leggero, genere che negli ultimi anni continua a occupare uno spazio centrale nelle strategie televisive delle reti generaliste.

Resta ora da capire se il rinvio sarà soltanto temporaneo oppure se Mediaset deciderà di ripensare completamente la collocazione del format. Il peso degli ascolti e il timore del confronto con un titolo forte come Montalbano abbiano ha indubbiamente avuto un ruolo decisivo nella scelta dell’azienda.

E così, almeno per ora, il ritorno di Super Karaoke resta in sospeso, tagliato fuori dai palinsesti tv.