Megan Montaner torna su Canale 5 con una nuova serie tv spagnola

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Megan Montaner

Megan Montaner torna su Canale 5 con una nuova produzione destinata al pubblico delle fiction. L’attrice, diventata popolare in Italia grazie al ruolo di Pepa ne Il Segreto, è infatti protagonista di Entre Tierras, adattamento iberico della serie La Sposa, andata in onda su Rai 1 nel 2022 con Serena Rossi.

Il progetto, che arriverà nei prossimi mesi anche se Mediaset non ha ancora svelato la data d’inizio, ripropone una storia al femminile ambientata nel passato, in cui sacrificio e determinazione diventano strumenti di riscatto sociale.

Al centro del racconto, una donna pronta a rinunciare a sé stessa pur di garantire un futuro alla propria famiglia, in un contesto segnato da difficoltà economiche e rigidità sociali.

Megan Montaner torna su Canale 5 con Entre Tierras

Ambientata negli anni Sessanta, la serie Entre Tierras segue la vicenda di Maria Rodríguez, interpretata da Megan Montaner, una giovane andalusa segnata dalla morte del padre e costretta a sostenere la famiglia. Di fronte a una situazione economica sempre più precaria, la protagonista sceglie di sposare un ricco proprietario terriero della Mancia, molto più anziano, nella speranza di assicurare stabilità ai suoi cari.

Il matrimonio, però, si trasforma presto in un inganno. All’ultimo momento Maria scopre che lo sposo non è Don Ramón Cervantes, bensì il nipote Manuel, uomo complesso e distante, interpretato da Unax Ugalde. Trasferitasi nella nuova casa, la giovane si trova ad affrontare una realtà difficile, segnata dall’ostilità del marito e dal giudizio della comunità rurale.

A complicare ulteriormente il quadro interviene il ritorno di José Aguilar, interpretato da Carlos Serrano, amore del passato emigrato in Germania. Maria si ritrova così divisa tra sentimenti mai sopiti e il senso del dovere verso la famiglia, in un equilibrio fragile che mette continuamente alla prova le sue scelte.

La prima stagione di Entre Tierras, composta da dieci episodi, riunisce volti noti al pubblico delle soap. Accanto a Megan Montaner e Carlos Serrano (conosciuto nel Belpaese per il ruolo di Fernando ne Il Segreto), figurano inoltre Clara Garrido e Marc Parejo, già apprezzati in Una Vita.

Completano il cast Inma Pérez Quirós, Alba Gutiérrez e Maribel Ripoll. La serie è scritta da Susana López Rubio, Juan Beiro e Joaquín Santamaría, con la regia di Humberto Miró, María Togores e Pablo Guerrero.

Trasmesse inizialmente su Antena 3, le puntate hanno ottenuto buoni riscontri, tanto da portare al rinnovo per una seconda stagione, già uscita in Spagna. Pur mantenendo l’impianto narrativo della versione italiana con Serena Rossi, la produzione spagnola introduce sviluppi e variazioni che la distinguono dall’originale, offrendo così una rilettura autonoma della storia.

Il successo di Megan Montaner

Dopo l’indimenticabile ruolo di Pepa, Megan Montaner è stata per lungo tempo un volto di punta in Italia. Mediaset ha proposto numerose serie tv con l’attrice spagnola, che ha pure partecipato ad alcuni programmi di Maria De Filippi come Pequenos Gigantes. Poi l’assenza di qualche anno anche se ha continuato a lavorare con profitto in Spagna.

Parallelamente si è realizzata nel privato: ha messo su famiglia con il fidanzato storico Goka Ortuzar, di professione biologo. Megan è diventata madre di due figli: Kael, nato nel 2017, e Soren, arrivato nel 2023.