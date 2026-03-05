Megan Fox, ritorno esplosivo sui social. E l’ex Machine commenta

L'attrice è tornata ufficialmente su IG dopo una lunga assenza con alcuni scatti super sensuali che hanno mandato in estasi i follower. Compreso l'ex compagno Machine Gun Kelly che ha commentato estasiato

IPA Megan Fox, ritorno sui social con scatti bollenti

(Ri)Habemus Megan: dopo una assenza di quasi due anni – l’ultimo post nel 2024 – e con i suoi 2 milioni di follower in crisi di astinenza, la bella Megan Fox è tornata a deliziare i suoi fan con alcuni scatti esplosivi che li hanno subito mandati in estasi. L’attrice americana è infatti tornata ufficialmente su Instagram il 3 marzo 2026, oopo aver completamente svuotato il suo profilo Instagram nel maggio 2024 (in occasione del suo 38° compleanno).

“I’m alive, new pics just dropped” (“Sono viva, nuove foto appena pubblicate”), ha anticipato l’attrice con una storia, e via di scatti bollenti con il suo fisico formoso e reso ancora più bello dalla recente gravidanza in primo piano. Con la didascalia a margine: Everything is more beautiful because we are doomed. Vale a dire: “Tutto è più bello perché siamo spacciati”. La citazione tratta dal film Troy (2004), pronunciata da Achille, alias Brad Pitt. Achille spiega che gli dèi invidiano gli esseri umani proprio perché sono mortali: la consapevolezza che ogni momento potrebbe essere l’ultimo rende ogni esperienza più intensa e preziosa.

Le immagini super sexy di Megan citazioni colte a parte, non sono sfuggite nemmeno all’ex compagno e padre della sua ultima bambina, il cantante Machine Gun Kelly, che ha prontamente pubblicato un commento: “Stoked I have your phone number” (letteralmente: “Entusiasta di avere il tuo numero di telefono”).

IPA

Nonostante lo scambio pubblico abbia alimentato voci su un possibile ritorno di fiamma, fonti vicine alla coppia hanno precisato a TMZ che i due non sono tornati insieme come coppia, pur mantenendo un rapporto di co-genitorialità per la figlia Saga Blade, nata a marzo 2025.