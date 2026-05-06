Megan Gale torna in tv dopo 20 anni: “Poche cose sono per sempre”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - iliad Megan Gale

Megan Gale torna in tv dopo 20 anni dagli spot che l’hanno resa una icona di bellezza e del piccolo schermo. E per lei il tempo non sembra essersi mai fermato.

Tra il 1999 e il 2006, Megan Gale ha fatto girare la testa a milioni di italiani con il suo fascino genuino, diventando uno dei volti più ricercati della nostra televisione, e non solo per gli spot, tanto che nel 2001 affiancò Raffaella Carrà al Festival di Sanremo.

Megan Gale oggi: il ritorno in tv

Dopo il ritiro dalle passerelle, Megan ha proseguito la sua carriera in Australia. Oggi la modella torna sulla tv italiana, protagonista di una campagna pubblicitaria.

A volerla è stata iliad. Il suo ritorno è una scelta creativa pensata per parlare al grande pubblico attraverso un riferimento immediatamente riconoscibile e diventa il punto di partenza per raccontare che anche le scelte più sedimentate possono essere riconsiderate.

È da qui che la campagna sviluppa il proprio messaggio sul cambiamento. Oggi cambiare significa scegliere con nuova consapevolezza dove riporre la propria fiducia. Una fiducia che, per iliad, nasce dalla coerenza tra ciò che viene promesso e ciò che viene realmente offerto. La fedeltà non è una condizione acquisita, ma una relazione che si consolida nel tempo e che deve essere confermata dai fatti, giorno dopo giorno.

Megan Gale, poche cose sono per sempre

Il nuovo spot iliad, con protagonista Megan Gale, va in onda da domenica 10 maggio in versione 30” e 15”. La modella australiana attraversa la città indossando un abito rosso fuoco con décolleté altissime.

Lei cammina sicura tra i volti stupiti della gente. C’è chi non crede a quello che vede e chi resta folgorato dalla sua bellezza, finché qualcuno trova il coraggio di chiederle: “Megan, ma cosa ci fai qui?”. E lei risponde: “Ho deciso di cambiare”. Poi entra in un negozio iliad e il commesso le domanda: “Megan anche tu qui?”, risposta: “Io scelgo iliad perché è per sempre“.

Megan Gale entra nell’universo iliad come simbolo della continuità che si interrompe in favore del cambiamento. Nasce così un cortocircuito narrativo tra memoria collettiva e cambiamento, tra riconoscibilità e sorpresa. La battuta finale “Come iliad c’è solo iliad” chiude il racconto e ribadisce la sua filosofia: in un mercato affollato di promesse, iliad continua a distinguersi perché continua a mantenere ciò che promette.

In questo modo il brand vuole riaffermare il senso del “per sempre”: non un semplice claim di comunicazione, ma un principio distintivo della propria identità. Un impegno sostenuto nel tempo attraverso trasparenza, semplicità, prezzi bloccati, assenza di costi nascosti e offerte che non cambiano nel tempo per chi le sottoscrive.