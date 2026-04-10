Megan Fox dà in diretta il numero di cellulare: fan impazziti

IPA Megan Fox

Dopo il ritorno “col botto” di Megan Fox sui social il 3 marzo, con scatti super sexy che hanno messo in chiaro l’intenzione dell’attrice di volersi riprendere tutto lo spazio e la luce che merita, dopo un periodo di buio e assenza, dovuto alla gravidanza, al parto della sua quarta figlia e alla separazione mediatica dall’ex – padre della bambina – Machine Gun Kelly, improvvisa e scioccante per i fan, e mai davvero spiegata, Megan ha sparato un’altra bomba. Per molti riposta voluta al commento proprio dell’ex, che ha in qualche modo oscurato il suo ritorno, spostando ancora una volta l’attenzione sulla loro storia. Il rapper infatti aveva commentato le foto piccanti scrivendo: “Sono scioccato, ma ho il tuo numero”. Commento prontamente cancellato da Megan che oggi ha postato un video in cui dice di voler dare in diretta il proprio numero di cellulare.

Ciao ragazzi, questa è probabilmente una cattiva idea ma sto per dare il mio numero di cellulare: chiamatemi, scrivetemi, e ci divertiremo insieme. Non vedo l’ora…

Ovviamente mentre lei, vestita da maestrina sexy, pronuncia il numero, la voce viene oscurata sul finale. Tutto un gioco, insomma, creato ad hoc in risposta all’ex, con il quale Megan pare avere non pochi conti in sospeso. E mentre lui continua velatamente a corteggiarla e posta foto tenerissime della loro bambina, Megan sembra invece decisa a consumare la sua vendetta lentamente.