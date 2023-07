Alessia Marcuzzi: “Il calendario nuda cambiò tutto”. E svela il suo futuro in tv

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi, 10 costumi che hanno fatto la storia

50 anni e non sentirli. Solare, in forma e sempre piena di energia, Alessia Marcuzzi sta trascorrendo l’estate 2023 tra vacanze in famiglia e alcuni impegni di lavoro lontano dalla tv, dove tornerà dal 2 al 31 Ottobre 2023 per la nuova stagione di Boomerissima. Dopo tanti anni a Mediaset, infatti lo scorso anno la bionda conduttrice è passata alla Rai con questo programma di cui è anche autrice, incentrato su divertenti e originali sfide tra millenial e boomer. “Sono un’appassionata degli anni 80 e 90, in fondo sono una boomer. Il programma me lo sono inventato con Fabrizio Biggio, sposato con mia cugina che è come se fosse una sorella, e Valerio Palmieri. Ho iniziato a scrivere, la parte più bella in tv è proprio quella della creazione” ha rivelato a La Repubblica in una recente intervista.

“Noi donne siamo sempre giudicate”

Nel corso della sua carriera Alessia Marcuzzi ha dimostrato un talento al timone di programmi televisivi di successo come Il Grande Fratello, Le Iene, Mai dire Goal, Colpo di Fulmine e come dimenticare Festivalbar. “L’importante è piacere a se stessa. Accettare di non piacere a tutti è una conquista” è stata una delle lezioni che ha imparato in tanti anni sotto i riflettori. Come molte colleghe donne è stata sicuramente aiutata dal suo aspetto fisico, ma spesso accade che la bellezza non sia solo un vantaggio ma anche un ostacolo che alimenta il pregiudizio. “Noi donne siamo sempre giudicate su tutto, ma dare spiegazioni sul mio modo di essere donna non lo accetto” ha sottolineato la showgirl che ringrazia i genitori per il suo ottimismo e la positività che mostra ogni giorno anche sui social.

Fonte: IPA

Dopo il calendario nuda una nuova consapevolezza

Molti ricorderanno quando nel 1998 è apparsa nuda su Max per un calendario che ha fatto molto discutere. Quella “classica brava ragazza” si è sentita sicura di se stessa, realizzando di essere bella quando aveva pensato da adolescente di essere sproporzionata. “Ho avuto la percezione di me, prima ero più maschiaccio. Mi diverte piacere” ha detto Marcuzzi, confermando che quella esperienza le ha insegnato molto a livello personale. Una professionista, ma anche una mamma complice e affettuosa per la figlia Mia che già sogna di fare l’attrice. “Sogno che diventi una donna libera. Abbiamo visto insieme la notte degli Oscar da quando è piccola e conosce i film della mia adolescenza: quelli di Benigni, Verdone e Troisi”.

La sua carriera nello spettacolo è iniziata preso, a soli 18 anni, ma Alessia Marcuzzi ha imparato molto e ha tenuto la testa sulle spalle fino a raggiungere importanti risultati. Al suo impegno televisivo ha aggiunto un’attività imprenditoriale producendo cosmetici ed è fiera di tutto quello che ha fatto fino a oggi. “Non volevo accettare programmi che non mi somigliavano” ha spiegato, e Boomerissima è un nuovo modo per esprimere la sua creatività. Ci sarà chi la ama e chi la odia, ma oggi Alessia Marcuzzi rappresenta un esempio di donna di successo. Manca l’amore o forse no.

L’amore libero

“La libertà di amare è tutto e ho imparato che si può stare da soli: non si deve dipendere da un uomo” ha rivelato la conduttrice che attualmente non ha un uomo vicino ufficialmente. Spesso al centro del gossip, di recente si è fatto il suo nome per una ipotetica storia con Stefano De Martino, e sulle bufere mediatiche di questo tipo Alessia Marcuzzi ha dichiarato di sentirsi ferita: “Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: ‘Non vengo perchè mi devo salvare da me stessa’. Faccio fatica a tenermi”.