Alessia Marcuzzi, il “no” a Francesca Fagnani: perché non è andata a “Belve”

Essere intervistati dalla “belva” per eccellenza non deve essere affatto facile. Francesca Fagnani sa sempre come “scardinare” le difese di coloro che accettano di andare a Belve. E c’è, in effetti, una conduttrice amatissima che ha rifiutato proprio per questo motivo: Alessia Marcuzzi, pronta a tornare in televisione con lo show di successo Boomerissima.

Alessia Marcuzzi, perché ha rifiutato l’invito di Francesca Fagnani a Belve

Nell’era dei social e del digital, di Instagram e delle stories, siamo abituati ormai a seguire i nostri vip e le star preferite. E se qualcuno non si fa problemi a usare questi mezzi per raccontare la propria vita, altri si sono sempre contraddistinti per una certa riservatezza. Anche le interviste stesse non sono mai facili per i personaggi del mondo dello spettacolo. Ed è quest’ultimo il caso di Alessia Marcuzzi.

Belve è un programma nato per mettere a nudo: non ci sono scudi né armature nel salotto di Francesca Fagnani, graffiante e pronta a scardinare qualsiasi difesa. Così, la Marcuzzi, nonostante gli inviti della conduttrice, ha sempre glissato, evitando di prendere parte al programma. Lo ha confessato lei stessa a Davide Maggio, in occasione di un’intervista dove ha parlato anche di Boomerissima e Sanremo.

“Me lo chiede sempre. Le ho risposto: ‘Io non posso venire perché mi devo salvare da me stessa’. Io sono una che racconta qualunque cosa e quindi potrebbe essere un serio problema. Sono molto chiacchierona e se mi fai una domanda potrei fare dei danni. Le ho detto che quindi non sarei andata. Poi non si sa mai”, ha precisato, dichiarando comunque di provare profonda stima per la giornalista.

Il futuro in televisione di Alessia Marcuzzi

Dopo l’addio a Mediaset e il ritorno in Rai, Alessia Marcuzzi si è rimessa decisamente in carreggiata. La conduttrice è una delle più amate, e con cognizione di causa: frizzante, leggera, ma soprattutto in grado di catalizzare l’attenzione degli spettatori. Boomerissima è stato un esperimento, riuscito per gli spettatori, un po’ meno per la critica. L’appuntamento è previsto per novembre su Rai2, come da palinsesti Rai. Il tutto sarà basato sullo “scontro generazionale”, ma sembra che si approfondiranno le definizioni di boomer e millennial.

“Mi piacerebbe fare dei balli anche con le musiche dei millennial. Secondo me, se ci deve essere lo scontro generazionale non dobbiamo tornare solo indietro nel tempo. Quindi può essere che facciamo qualcosa legato alla contemporaneità”, ha svelato, anticipando qualcosa. Presenti le performance di Luca Tommasini: si toccheranno gli anni ’80 e ’90. E non vediamo proprio l’ora.

Nel suo futuro c’è Sanremo? Non proprio. La conduttrice ha ammesso di non avere mai cercato la conduzione del Festival per eccellenza a tutti i costi. “Vivo sul momento”. Un atto di coraggio, soprattutto se consideriamo l’andamento piuttosto altalenante del mondo dello spettacolo. Allo stesso tempo, però, la Marcuzzi non ha intenzione di considerare Sanremo come un punto di arrivo. Il suo lavoro viene così costruito giorno per giorno, anche se ha amato condurre Viva Rai2, Viva Sanremo con Fiorello. Nonostante tutto, rimane l’ardente desiderio di vederla al fianco di Amadeus.