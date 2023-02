“Boomerissima”, Alessia Marcuzzi chiude in rosa: il look dell’ultima puntata

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi e l'ultima puntata di "Boomerissima"

Il periodo d’oro di Alessia Marcuzzi fa tappa, questa sera, a Boomerissima nel suo ultimo appuntamento stagionale. La conduttrice a Rai2 è letteralmente rinata, ritrovando non solo le sue innati doti da showgirl e ballerina, ma sfoggiando anche look sensuali e sorprendendo di puntata in puntata. Per il gran finale, eccola vestire completamente di rosa con un abito che arriva fino alle ginocchia e tacchi a spillo. Regina dello show…e anche di stile!

Alessia Marcuzzi in rosa: il look per l’ultima di “Boomerissima”

Alessia Marcuzzi si è letteralmente presa la scena in questi ultimi mesi, riconquistandosi un posto in televisione dopo l’addio a Mediaset. Il passaggio alla Rai (un vero e proprio ritorno, dopo gli inizi della carriera) è stato interpretato da molti come un grosso rischio, ma anche come una ghiotta opportunità per rilanciarsi sulla scena televisiva. E i risultati sembrano averle dato ragione: con Boomerissima la conduttrice è rinata, riappropriandosi delle sue doti di showgirl e ballerina e smarcandosi dall’immagine di “timoniera dei reality”.

E che dire dei look sfoggiati di puntata in puntata? Alessia Marcuzzi non ha mai fatto scelte banali ma, allo stesso tempo, non ha abbandonato la sua semplicità e ha regalato al pubblico outfit sorprendenti puntata dopo puntata. Per questo gran finale ha optato per un lungo vestito rosa, che arriva fino alle ginocchia, con tacchi a spillo.

Fonte: IPA

Al rosa, tra l’altro, Alessia Marcuzzi sembra essere davvero affezionata. Un colore ricorrente in queste puntate di Boomerissima, come la tuta sfoggiata nella seconda puntata che ha stregato tutti. Il rosa, tra l’altro, è stato scelto anche per il suo debutto al DopoFestival targato Fiorello, Viva Rai2… Viva Sanremo!, dove ha sfoggiato un long dress rosa cipria con dettagli ricoperti di piume.

Alessia Marcuzzi: la rinascita in Rai grazie a “Boomerissima”

Una rinascita a tutti gli effetti quella di Alessia Marcuzzi, che si conferma ancora una volta regina di stile nonché grande intrattenitrice televisiva. Boomerissima rappresenta a tutti gli effetti una scommessa vinta per Rai2, una ventata di freschezza e leggerezza a suon di musica che ha giovato agli ascolti della rete e alla stessa conduttrice. E, soprattutto, ha riunito le famiglie di fronte alla televisione in un continuo confronto intergenerazionale tra ‘Boomers’ e ‘Millennials’, in fatto di musica, televisione, mode e costumi.

Ma Alessia Marcuzzi non si è fermata solo al suo show. Negli scorsi giorni è stata infatti il volto femminile di Viva Rai2… Viva Sanremo! al fianco di Fiorello, andato in onda dopo le puntate del Festival. Un’ulteriore riconferma per la conduttrice, sulla quale la Rai sembra ora intenzionata a scommettere con continuità.

Intanto, nel corso dell’ultima puntata di Boomerissima, spazio a due agguerritissime squadre: per i ‘Boomers’ Filippo Bisciglia, Valeria Marini, Lucia Ocone e Andrea Pucci, per i ‘Millennials’ Andrea Dianetti, Brenda Lodigiani, Ilenia Pastorelli e Raimondo Todaro. Tra gli ospiti, Enrico Brignano, Marco Masini, Piotta e Tancredi. Stasera va in scena l’ultimo atto dello show che, stando alle indiscrezioni, sarebbe stato promosso dalla Rai e dunque tornerà in onda con una seconda edizione.