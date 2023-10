Fonte: IPA La conduttrice Alessia Marcuzzi

Il mondo intero piange Matthew Perry. L’addio del celeberrimo attore ha colpito nel vivo intere generazioni. Il successo di Friends ha superato il confine del tempo, travolgendo anche chi non sia cresciuto con l’adorato gruppo di sei amici di New York. Nessuno dimenticherà mai Chandler e di certo il suo nome sarà citato spesso in questa stagione di Boomerissima. Il motivo lo ha spiegato proprio Alessia Marcuzzi a inizio trasmissione. Il suo studio ha infatti una sezione molto ampia nella quale è ricreato l’appartamento di Monica e Rachel.

Alessia Marcuzzi ricorda Matthew Perry

Prima della vera e propria messa in onda, Alessia Marcuzzi ha portato le telecamere a fare un giro per lo studio di Boomerissima, confermato per una seconda stagione dopo la buona accoglienza della prima. Il programma lascia ampio spazio al gioco e al divertimento, ma è impossibile non rivolgere un pensiero all’amato Chandler, quando la produzione ha allestito una vera e propria porzione del celebre set della Warner.

Un po’ di Friends su Ra 2, che potrebbe di certo attirare l’attenzione di una nuova fetta di pubblico. Del resto Boomerissima si rivolge chiaramente ai Millennial, e quale serie TV li rappresenta più di quella con Matthew Perry, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow e Courteney Cox.

Dall’enorme armadio delle trasformazioni al salotto di Monica e Rachel, che per un po’ è stato proprio di Joey e Chandler, dopo la celebre scommessa vinta. I più attenti fan sfegatati della serie si saranno rapidamente resi conto delle differenze tra il vero set e questo, ma poco conta. Il risultato è eccellente, tanto nei colori quando nella mobilia, divisione degli spazi e accessori.

Mentre si guarda intorno, emozionata, Alessia Marcuzzi veste gli abiti della fan e dice: “C’è solo un friend che ci mancherà tantissimo, Chandler”. Sguardo rivolto al “cielo”, ovvero alle luci dello studio, e invocazione a chi è tragicamente scomparso prematuramente: “Matthew Perry, io spero che ti arrivi tutto il nostro amore.

Boomerissima: la sigla omaggio a Friends

La nuova sigla di Boomerissima è un vero e proprio omaggio a Friends. Qualcosa che in questo momento colpisce dritto al cuore. Con grande sorpresa, i telespettatori si sono infatti ritrovati ad ascoltare I’ll be there for you dei The Rembrandts.

La canzone che intere generazioni conoscono come intro dell’iconica serie americana, è stata adattata al lancio della seconda stagione del programma della Marcuzzi, che promette nuovamente faville.

Inquadratura dall’alto dell’appartamento ricreato e poi ecco la fontana, dove il cast originale neanche voleva lanciarsi per la preparazione della sigla. In seguito è divenuta celeberrima ed è ancora oggi tra i simboli dello show.

Sovrapposta vediamo la scritta Boomerissima, ma in stile Friends, con puntini variopinti a separare ogni lettera. La base parte e così il grande ballo. Invece di sei protagonisti, però, c’è spazio soltanto per un’unica stella, Alessia Marcuzzi.

La padrona di casa appare e si cimenta in una danza scatenata con il suo corpo di ballo. Bianco e nero dominano, così come un abbigliamento in chiaro richiamo anni ’90, prima di uno netto switch, sulle note di Crazy in Love di Beyoncé e Jay-Z.