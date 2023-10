È stato come un filo che si spezza. La morte di Matthew Perry, arrivata così rapida e inaspettata, ha lasciato sgomento il mondo intero. Gli amici, la famiglia ma anche il cast di Friends, il telefilm che l’ha visto protagonista per molti anni, e che ha finalmente rotto il silenzio a qualche giorno dalla sua tragica scomparsa. Un rapporto che andava ben oltre l’aspetto professionale, il loro, e che oggi traspare dalle parole cariche d’amore che hanno voluto rivolgere a colui che è stato il nostro Chandler Bing.

L’addio del cast di Friends

“Eravamo più che semplici colleghi di cinema. Siamo una famiglia”, dicono Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer nel primo commento diffuso in una nota congiunta dopo la morte di Matthew Perry, avvenuta sabato 28 ottobre presso la sua villa di Los Angeles, a Pacific Palisades. E ancora: “C’è così tanto da dire, ma per ora ci prenderemo un momento per piangere e digerire questa perdita incalcolabile. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo hanno amato in tutto il mondo”.

Il cast di Friends si è così idealmente riunito per l’ultimo addio a Chandler Bing, uno degli amici felici del telefilm e che per anni ha tenuto compagnia al pubblico di tutto il mondo. Le vicende ambientate nella celebre casa di Manhattan, che oggi è diventato un luogo di pellegrinaggio simbolico per i fan della serie, sono adesso così lontane dalla nostra realtà da sembrare quasi impresse in un tempo che non è più. Eppure, tutti ricordiamo Chandler con grande tenerezza, con quell’empatia che si riserva all’amico più caro.

Le cause della morte di Matthew Perry

Nella sua casa di Pacific Palisades, dov’è stato trovato senza vita e probabilmente annegato a seguito di un malore all’interno della sua vasca da bagno, non sono state trovate sostanze riconducibili a un abuso. La vita di Matthew Perry è stata caratterizzata da una profonda solitudine, soprattutto personale, che aveva cercato di affogare nelle dipendenze da alcoolici e da antidolorifici. Jennifer Aniston, che gli è sempre stata vicina nonostante le grandi difficoltà, era stata la prima a capire che qualcosa non andava: “Mi è venuta incontro e mi ha detto: ‘Sappiamo che stai bevendo’. È stato un momento spaventoso, ma da allora non mi ha mai lasciato solo”, aveva raccontato Perry in un’intervista ad Abc.

Nonostante la carriera brillante, che gli aveva regalato tantissime soddisfazioni, Matthew Perry si sentiva solo. E, col tempo, alla dipendenza da alcool aveva aggiunto quella da antidolorifici. Nel 2022 aveva raccontato di essere arrivato ad assumere fino a 55 Vicodin al giorno. Per molto tempo però, aveva cercato di tenere nascosto il suo stato agli amici e soprattutto al cast di Friends, che però si era già accorto della sua condizione. Jennifer Aniston, e gli altri, non l’hanno mai abbandonato: “È stata la persona che si è fatta sentire di più, e le sarò sempre grato per questo”, aveva detto di Jennifer Aniston. Oggi, per la sua scomparsa, si sono detti tutti devastati.