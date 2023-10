Fonte: ANSA Friends: i protagonisti della serie ieri e oggi

Matthew Perry è morto ad appena 54 anni. L’attore iconico della sitcom più amata, Friends, non c’è più e noi non possiamo far altro che piangerlo ricordando quanto ci ha fatti ridere di gusto. Perry ha segnato intere generazioni grazie alla sua capacità di interpretare con sarcasmo e pungente ironia Chandler Bing, il personaggio che più di tutti gli altri è riuscito a esprimere difficoltà e fatiche della vita sentimentale nella metropoli di New York. Un addio amaro dopo una vita difficile e sofferta, spesso al centro della cronaca mondana per abuso di droghe e alcol.

Matthew Perry è morto nella vasca da bagno: le cause della morte

A riportare la notizia della morte di Matthew Perry sono stati i media americani, TNZ tra gli altri. Il corpo dell’attore è stato trovato nella sua abitazione a Los Angeles, nella jacuzzi che aveva in casa. Molti suggeriscono che si tratti dunque di un caso di annegamento, poiché secondo le indiscrezioni riportate dai media, nella casa non sono state trovate droghe. Le cause della morte però sono tutte da confermare e forse solo l’autopsia potrà dirci di più.

Matthew Langford Perry era nato il 19 agosto 1969 nel Massachusetts. Ma era cresciuto a Ottawa, in Canada, da sua madre, Suzanne Morrison, scrittrice canadese ed ex assistente stampa del primo ministro Pierre Trudeau. Morrison e il padre di Perry si sposarono nel 1968, per poi separarsi dopo appena due anni. In seguito la donna sposò il giornalista televisivo canadese Keith Morrison.

In Canada, Matthew Perry si distinse (a sorpresa per chi ora riesce a immaginarselo solo dietro al piccolo schermo) come tennista di prim’ordine. Una carriera rimasta inespressa perché a 15 anni si trasferì a Los Angeles per essere più vicino a suo padre, John Bennett Perry, un attore piuttosto noto. Perry non si è mai sposato. Ci arrivò molto vicino dopo il fidanzamento con Molly Hurwitz, una talent manager, nel 2021. Diverse le attrici famose e bellissime che ha frequentato. Tra queste Julia Roberts e Lizzy Caplan.

La carriera dagli esordi a Chandler Bing

Fu negli anni ’80 e ’90, che Perry ottenne il successo sul piccolo schermo. Comparve nei programmi televisivi più popolari di sempre: Charles in Charge, Who’s The Boss?, Growing Pains e Beverly Hills, 90210. Titoli indelebili nella nostra memoria.

Nel 2002 disse al New York Times che a quel tempo cercava la fama. “Mi usciva vapore dalle orecchie, volevo così tanto diventare famoso. Vuoi l’attenzione, vuoi i soldi e vuoi il posto migliore al ristorante. Non pensavo quali sarebbero state le ripercussioni”. Il sogno di Perry di un riconoscimento diffuso (e, per alcuni versi, fatale) si è avverato con la sitcom della NBC Friends, che seguiva la vita di sei persone che cercavano di farsi strada ventenni a New York City. Dieci stagioni rimaste nella storia della sitcom americana, amata in Italia come oltreoceano, da tutte le generazioni. “Non puoi conoscere l’amicizia se non hai mai visto Friends“, dice sempre l’amica con cui amo confrontarmi sulle citazioni più belle della serie.

Fonte: IPA

In seguito è apparso in diversi programmi televisivi e ha continuato a ottenere ruoli in film come 17 Again, nel 2009.

I problemi con droga e alcol

Matthew Perry aveva una personalità difficile e tormentata. Lo hanno spesso ribadito gli amici e i colleghi di tutti i giorni. Nel suo ultimo post su Instagram, la star aveva condiviso alcune immagini nella sua piscina, dicendo: ‘Oh, quindi l’acqua calda che vortica intorno ti fa sentire bene? Io sono Mattman.”

Perry è stato da sempre sincero pubblicamente riguardo ai suoi problemi con la droga e l’alcol, essendo andato per la prima volta in riabilitazione nel 1997. Ci tornò successivamente nel 2001 e nel 2011. Nel 2016 preoccupò i fan dicendo, durante un’intervista, che non ricorda di aver girato tre delle dieci stagioni di Friends. Esattamente a ottobre dell’anno scorso ringraziava con amore la collega attrice Jennifer Aniston, per essergli stata vicino nei momenti più bui e difficili.

Un amico di lunga data di Perry, che era in convalescenza con lui, dopo essere venuto a conoscenza della notizia della morte dell’amico ha rilasciato alcune dichiarazioni al DailyMail: “Sono tutti in uno stato di shock totale. Le persone piangono al telefono e faticano ad accettare questa notizia. Non è un segreto che abbia lottato con la droga e l’alcol per anni, ma l’ultima volta che gli ho parlato, ovvero nelle ultime settimane, sembrava essere a posto. Era ottimista e sembrava sobrio e positivo. Era stato in riabilitazione 17 volte ed era quasi morto per abuso di oppiacei, ma era una persona sincera nel volersi togliere la vita e la sobrietà, un giorno alla volta”.