Matthew Perry ha emozionato e fatto ridere il mondo intero con la sua magistrale interpretazione del personaggio di Chandler Bing, uno dei sei protagonisti delle storie del telefilm Friends, un vero e proprio successo mondiale. L’attore, però, ha tragicamente lasciato il suo vasto pubblico di ammiratori lo scorso 28 ottobre, quando il corpo della star mondiale è stata rinvenuto senza vita nella piscina idromassaggio della sua casa di Los Angeles.

Il tragico evento ha sconvolto gli ammiratori dell’attore di tutto il mondo, che hanno postato messaggi di cordoglio e di dolore nei suoi confronti. Al coro commosso si sono aggiunti anche dei volti noti dello spettacolo italiano e internazionale. Tra cui, ovviamente, anche i colleghi del set di Friends.

A distanza di più di un mese, sono state rese note le cause che hanno portato alla morte di Matthew Perry.

Matthew Perry, morto per gli effetti della ketamina

Matthew Perry ha lasciato i suoi colleghi e il suo pubblico prematuramente lo scorso 28 ottobre. La morte dell’attore di Friends ha colpito profondamento il vasto pubblico delle serie televisiva, che lo apprezzava moltissimo, a distanza di così tanti anni dall’ultima messa in onda dello show televisivo. I messaggi di cordoglio si sono rincorsi suoi profili social di tutto il mondo. A distanza di giorni dalla tragedia, i colleghi Jennifer Aniston e Matt LeBlanc hanno commosso tutti con i loro ricordi e la condivisione del loro dolore per la morte di un amico.

Non erano ancora note, però, le cause del tragico evento ma, adesso, si è saputo cosa ha portato l’attore di fama internazionale alla morte. Secondo quanto riportato dalla BBC, infatti, Matthew Perry sarebbe morto per gli effetti acuti dell’assunzione di ketamina. L’autopsia non aveva dato notizie certe sui motivi del decesso della star, mentre, adesso, la polizia statunitense avrebbe divulgato le reali motivazioni. Tra le possibili cause della morte, emerse dal primo esame del corpo dell’attore, si era preso in considerazione l’annegamento, la malattia coronarica e gli effetti della buprenorfina, che viene usata per trattare il disturbo da uso di oppioidi. Ma la realtà, ora si apprende, era un’altra.

Matthew Perry, la dipendenza dall’alcool e dalla droga

Per un tragico scherzo del destino, Matthew Perry ha condiviso il suo ultimo scatto social proprio dalla piscina, dove, in seguito, ha trovato la morte. L’attore soffriva da anni di dipendenza da alcool e da droga e non ne faceva mistero. Già in riabilitazione nel lontano 1997, la star di Hollywood non è riuscito mai a scappare del tutto da questi suoi demoni. Infatti, Matthew Perry aveva ringraziato in passato pubblicamente la collega Jennifer Aniston per averlo aiutato nei momenti più bui della sua dipendenza. Inoltre, la star aveva svelato di non ricordare più di aver recitano in ben tre stagioni di Friends, proprio per l’effetto di queste sostanze.

Adesso, grazie alle ultime notizie provenienti dagli Stati Uniti, tutti gli ammiratori della star sono a conoscenza del fatto che sia stato il consumo di ketamina a essere fatale all’amato attore di Friends. La sostanza, un anestetico, viene utilizzata per curare la depressione e l’ansia.