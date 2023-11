Non si placa l’ondata di amore verso Matthew Perry, scomparso più di due settimane fa e che ha lasciato nel cuore dei suoi amici e dei fan un vuoto incolmabile. E così, dopo l’addio social di Matt le Blanc e di Courtney Cox, anche Jennifer Aniston ha affidato a Instagram le sue ultime parole per il collega e grande amico, riaprendo una ferita che fatica a rimarginarsi.

Jennifer Aniston, il ricordo doloroso di Matthew Perry

Dopo l’addio social di Matt le Blanc e quello di Courtney Cox – che ci avevano già fatto versare qualche lacrima – è arrivato anche il ricordo di Jennifer Aniston a toccarci il cuore, dedicando all’attore e amico le sue parole d’addio.

L’attrice ha affidato a Instagram il suo saluto a Matthew Perry, che forse più di ogni altro componente del cast era legata a lui da una solida amicizia. E il suo dolore emerge da ogni parola che accompagna una foto in bianco e nero scattata nel dietro le quinte di Friends, la serie cult che li ha fatti incontrare, durante la lettura del copione di una puntata.

“Ragazzi, questa è stata una ferita profonda: dover dire addio al nostro Matty è stata un’ondata folle di emozioni che non avevo mai provato prima”, ha scritto Jennifer. Un messaggio straziante, che continua raccontando del profondo legame che li univa.

“Tutti noi sperimentiamo una perdita a un certo punto della nostra vita. Perdita nella vita o perdita nell’amore. Essere in grado di vivere davvero in questo dolore ti permette di sentire meglio i momenti di gioia e di gratitudine per aver amato qualcuno così profondamente. E noi Matty lo abbiamo amato profondamente. Era una parte integrante del nostro DNA. Eravamo sempre noi 6. Questa è stata una famiglia che si è scelta e che ha cambiato per sempre il corso di chi eravamo e di quale sarebbe stato il nostro percorso”, ha continuato l’attrice.

“Matty amava far ridere la gente. Come ha detto lui stesso, se non avesse sentito la “risata” avrebbe pensato che sarebbe morto. La sua vita dipendeva letteralmente da questo. E lui è riuscito a fare proprio questo. Ci ha fatto ridere tutti. E ridere forte. Nelle ultime due settimane ho riletto i nostri messaggi. Ridere, piangere e poi ridere ancora. Li terrò per sempre”.

E poi ha aggiunto: “Matty ti amo tanto, e so che ora sei completamente in pace e libero da ogni dolore. Ti parlo ogni giorno, a volte riesco quasi a sentirti dire “potresti essere più pazza?”. Riposa fratellino. Mi hai sempre rallegrato la giornata”.

Il dolore di Jennifer Aniston, che non ha mai lasciato solo Matthew

Quella tra Perry e Aniston era un’amicizia profonda, che aveva superato momenti molto difficili, come i problemi di dipendenza dell’attore. E proprio lei non lo aveva mai lasciato solo: “Jennifer pensava sinceramente che i suoi giorni peggiori fossero ormai alle spalle. Quindi la sua morte, appena due anni dopo, è stata un duro colpo. Un giorno che ha temuto arrivasse per 20 anni. Ha sempre voluto aiutare Matthew in ogni modo possibile: quella era una costante per lei”.

Dopo la morte del padre, avvenuta l’11 novembre scorso, quella di Matthew, secondo quanto riporta una fonte a Page Six, l’avrebbe lasciata “devastata”. “Sta cercando di reagire, ma per lei è stato un colpo devastante“.