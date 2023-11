Funerali in forma privata per l'ultimo saluto a Matthew Perry: presente al completo il cast di "Friends". Il dolore di Jennifer Aniston

Per l’ultimo saluto a Matthew Perry, si sono riuniti i familiari, gli amici, i compagni di una vita. Un giorno triste, impensabile. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare il triste epilogo di uno degli attori più amati di Hollywood e delle serie televisive. La cerimonia si è tenuta in forma privata: presente al completo il cast di Friends: sui loro volti, il dolore di dover salutare il loro amico di sempre.

Matthew Perry, i funerali privati: presente il cast di Friends

In una tipica giornata assolata di novembre, a Los Angeles, al cimitero Forest Lawn, amici e parenti hanno dato l’ultimo saluto a Matthew Perry. Il 28 ottobre è arrivata la notizia della sua scomparsa, lasciando attonito il mondo intero: sei giorni dopo, i funerali privati, a cui non è mancato il cast di Friends. Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Courteney Cox sono stati avvistati insieme, vestiti di nero, sui volti un dolore inesprimibile a parole: non è mancato anche Matt LeBlanc.

“La prima ad arrivare è stata la signora Aniston. Stava sulle sue”, ha rivelato un insider al Daily Mail. Presente la madre di Perry, Suzanne Morrison, 84 anni, insieme al patrigno Keith e il padre, John Perry. Il cimitero si trova proprio di fronte ai Warner Bros Studios, dove è stata girata la serie televisiva Friends per ben 10 anni, dal 1994 al 2004. Alla fine del funerale, è stata scelta la canzone Don’t Give Up di Peter Gabriel per salutare Perry.

Il dolore di Jennifer Aniston

Hollywood e non solo è rimasta profondamente toccata dalla morte di Matthew Perry: ciò che ha rappresentato per più generazioni, attraverso il suo ruolo iconico, ovvero quello di Chandler Bing, è oggi vivo più che mai, per una strana ironia della sorte. Durante tutta la sua vita, Perry ha dovuto profondamente combattere contro lo spettro delle dipendenze, come raccontato nel suo memoir. Ed è questo uno dei motivi per cui la Aniston ha temuto che questo giorno “arrivasse da 20 anni”.

Un amico dell’attrice ha raccontato che “nessuno ha versato più lacrime di Jennifer durante i suoi momenti bui della lotta contro la dipendenza”. Nel 2021, quando c’è stata la reunion del cast di Friends, si temeva per l’assenza di Perry. “Ma si è impegnato e, anche se sembrava fragile, ce l’ha fatta”. Uno dei motivi per cui è riuscito a superare gli ostacoli? Proprio la Aniston, che ha detto che non avrebbe mai partecipato senza di lui.

Jennifer Aniston e Matthew Perry, un legame profondo

“Jennifer pensava sinceramente che i suoi giorni peggiori fossero ormai alle spalle. Quindi la sua morte, appena due anni dopo, è stata un duro colpo. Un giorno che ha temuto arrivasse per 20 anni. Ha sempre voluto aiutare Matthew in ogni modo possibile: quella era una costante per lei”. Tra tutti i membri del cast di Friends, proprio lei non gli ha mai lasciato la mano, nemmeno per un momento. La loro relazione, però, non è mai stata romantica: un tipico legame fratello-sorella in cui si prendevano cura l’uno dell’altra. E ora è impensabile colmare un vuoto così grande.