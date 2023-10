La morte di Matthew Perry ha lasciato un vuoto enorme. Nel pubblico, certo, ma anche nella famiglia e nel padre John Bennett Perry che l’ha amato e lo amerà per sempre. Un amore profondo col quale non è riuscito a sconfiggere i suoi demoni, che si è portato dentro fino alla fine. Oggi, a qualche ora dalla notizia della sua scomparsa, i suoi cari hanno rotto il silenzio dicendosi profondamente addolorati per la sua perdita: “Abbiamo il cuore spezzato per la tragica perdita del nostro amato figlio e fratello. Matthew ha portato così tanta gioia al mondo, sia come attore che come amico”.

Chi è John Bennett Perry, carriera e successi

Nato il 4 gennaio 1941 a Williamstown nel Massachusetts, John Bennett Perry ha una lunga carriera alle spalle. È infatti apparso in molti film e programmi TV anni ’80, ’90 e inizio 2000. Importantissimi i ruoli che ha interpretato nel medical drama Providence, quindi in Family Law, Air America e Falcon Crest. Sul grande schermo, è stato interprete di moltissimi film di successo quali George of the Jungle, Independence Day e Addio a Re Artù.

Era legatissimo a suo figlio, tanto da condividere il set con lui. È infatti famoso il suo cameo in Friends nel 1998, in cui è apparso nell’episodio 18 della quarta stagione, intitolato The One with Rachel’s New Dress. John Bennett Perry è stato tra i primi a entrare nell’abitazione di Pacific Palisades, dove l’attore è stato trovato senza vita nella sua vasca Jacuzzi. I suoi genitori sono separati da tempo e sono stati sposati per pochissimo. Entrambi, si sono risposati nel 1981, lui con Debbie Boyle e la madre Suzanne con Keith Morrison, corrispondente Dateline NBC. Perry aveva anche quattro sorelle: Mia, Madeleine, Emily e Caitlin Morrison.

Il dolore per la morte di “Chandler Bing”

Noto per il ruolo che ha interpretato per anni in Friends, Matthew Perry è stato così amato perché – in un certo modo – ha impersonato un lato del carattere di ognuno di noi. Per questo, la sua morte così improvvisa ci ha lasciati in un misto di dolore e amarezza. La sua è una storia di solitudine, fatta di eccessi ma anche di grandi vuoti, che giorno dopo giorno gli hanno lavorato dentro fino a creare una voragine. Si pensa che l’attore sia morto per annegamento, probabilmente dopo un malore.

Queste le parole di Warner Bros: “Matthew era un attore incredibilmente dotato e una parte indelebile della famiglia Warner Bros. Television Group. L’impatto del suo genio comico si è fatto sentire in tutto il mondo, e la sua eredità vivrà nei cuori di tantissimi. Questo è un giorno straziante, e mandiamo il nostro affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi devoti fan”.

La famiglia è stata letteralmente travolta da un’ondata d’amore, arrivata da tutto il mondo: “A suo padre. Spero che tu sappia quanto significasse per tutti noi. Mi dispiace per la tua perdita. Ci mancherà”. E ancora: “Mi dispiace tanto per la perdita tua e della tua famiglia”. I fan, ancora increduli, si sono assiepati all’esterno della casa dov’è stato girato Friends, lasciando un ricordo per lui.