Mentre i fan in tutto il mondo piangono ancora la scomparsa di Matthew Perry, in molti si chiedono a chi andrà l’eredità dell’attore. L’interprete di ‘Friends’ è stato ritrovato senza vita nella sua villa di Los Angeles a 54 anni, annegato nella vasca idromassaggio. E se colleghi ed amici non si capacitano di una morte così prematura, i legali sono già al lavoro sul testamento del divo. Perry ha lasciato un patrimonio di circa 120 milioni di dollari tra ville e royalties, ma non ha né moglie né figli. A chi avrà lasciato la sua eredità?

Qual è il patrimonio di Matthew Perry

120 milioni di dollari: a tanto ammonterebbe il valore del patrimonio di Matthew Perry, l’attore ritrovato senza vita nella vasca idromassaggio della sua villa di Los Angeles. La stima è stata effettuata dal portale Celebrity Net Worth, che ha identificato anche le principali fonti di guadagno del divo scomparso. La maggior parte della sua fortuna sarebbe stata accumulata durante gli anni delle riprese della serie tv ‘Friends’, in cui Perry vestiva i panni di Chandler Bing: all’epoca, come dichiarato dalla star, percepiva un milione di dollari a settimana. In totale, quindi, Matthew avrebbe guadagnato solo grazie allo ‘stipendio base’ della sitcom circa 90 milioni di dollari, a cui vanno aggiunte le royalties, che potrebbero arrivare a 10-20 milioni di dollari all’anno.

Ma anche il patrimonio immobiliare di Perry arriverebbe a cifre da capogiro. L’attore acquistò la sua prima villa a Los Angeles dopo la messa in onda della prima stagione di ‘Friends’. La vendette nel 2001 per 2 milioni dollari, e nel 1999 pagò 3,2 milioni di dollari per un’altra residenza di quasi 2000 metri quadrati nell’esclusivo quartiere di Beverly Hills. Dopo averla ristrutturata, decise di venderla nel 2005 per 6,9 milioni dollari, ‘accontentandosi’ di un appartamento a West Hollywood del valore di 1,7 milioni di dollari.

Il patrimonio di Matthew Perry è stato sensibilmente ridotto dalla sua lotta contro le dipendenze. L’ attore, per sua stessa ammissione, ha seguito un percorso di riabilitazione per ben 15 volte, e ha partecipato a circa 6.000 incontri di Alcolisti Anonimi. Per aiutare le persone affette dai suoi stessi problemi, l’interprete di ’17 Again’ ha fondato la Perry House, una struttura abitativa sobria che è rimasta attiva fino al 2015. In totale, sarebbero circa 9 i milioni investiti dal divo per vincere la sua battaglia.

Chi sono gli eredi di Matthew Perry

Nonostante la vita sentimentale piuttosto movimentata, Matthew Perry non è mai stato sposato, e non ha mai avuto figli. I suoi eredi, secondo quanto riportato dall’autorevole ‘Page Six’, sarebbero quindi i genitori Suzanne Langdon e John Bennett Perry. A loro, si aggiungono i 5 fratelli della star: Caitlin, Emily, Will, Madeline (da parte di madre) e Maria ( da parte di padre). Proprio quest’ultima, insieme alla collega Jennifer Aniston, è rimasta accanto a Perry nei momenti difficili, non facendogli mai mancare il suo supporto.

Non è chiaro se ci sia stata la volontà da parte dell’attore di elargire una somma in beneficenza, in particolare per supportare le stutture che si occupano di lotta alle dipendenze come quelle che lo avevano salvato nel suo momento più buio.