Qualche anticipazione, non autorizzata, c’era già stata. Nelle ultime ore sui social avevano iniziato a circolare immagini e video che mostrano numerosi dettagli dall’inedita esibizione di Angelina Mango all’Eurovision 2024. Caos in Rai, con il richiesto intervento persino della direttrice Relazioni Internazionali, Simona Martelli. Ma tutto è tornato in riga con la pubblicazione delle prime immagini ufficiali sul profilo Instagram del contest canoro internazionale. Ecco cosa aspettarsi dall’esibizione della vincitrice di Sanremo.

Angelina Mango regina all’Eurovision 2024

“La regina si prenderà il trono” così l’Eurovision 2024 ha presentato Angelina Mango, in gara a rappresentare l’Italia dopo il trionfo all’ultimo Festival di Sanremo. Sul profilo Instagram della competizione europea sono apparse le prime foto della giovane cantante, scattate durante la prima prova ufficiale, con tanto di scenografia, costumi e dirompente coreografia.

Quella che appare è un Angelina audace e glamour, con un pizzico di blasfemia in stile Madonna dei tempi d’oro. Avvolta in una tutina di pizzo e paillettes la popstar figlia d’arte, si staglia di fronte a una grande corona di spine – chiaro riferimento al suo brano La noia. Attorno a lei, una schiera di ballerine sensuali e grintose, mentre lo sfondo si colora di rosso con una pioggia di petali di rosa.

Anticipazioni che hanno riscosso immediato successo tra i fan dell’Eurovision: “Certamente il miglior staging quest’anno! È irreale” scrive un utente entusiasta. “Degno delle migliori creazioni di design italiane” commenta un altro follower dai gusti raffinati. E tra le risposte al post spuntano anche gli incoraggiamenti dei vip connazionali: fuoco e fiamme per Alessandro Cattelan, mentre la dolce Arisa scrive un italianissimo “mamma mia che bellooo”.

Continua la collaborazione con Etro

Così come sul palco dell’Ariston, anche nella svedese Malmo Angelina Mango affiderà il suo stile allo stilista messinese Marco De Vincenzo, indossando outfit firmati Etro (brand che all’Eurovision aveva già portato fortuna anche ai Måneskin).

In Etro anche il corpo di ballo, le cui danzatrici sfoggiano audaci tute nude monospalla e monogamba, con colletto rialzato e decorazioni a contrasto su tutto il corpo. Ai piedi, grandi anfibi rock’n’roll. Stesso outfit, ma con qualche dettaglio prezioso, per Angelina. La sua tuta è intera, con un’ampia scollatura a V, mentre il punto vita è messo in risalto da un bustier strapless in nero e brillanti.

Sul palco anche due ballerine di Amici

Angelina Mango è arrivata al successo grazie alla partecipazione alla scuola di Amici di Maria De Filippi. E non dimenticando le proprie origini, la giovane cantante ha scelto di portare con sé all’Eurovision due vecchie compagne di banco. Tra le ballerine che la accompagneranno durante le esibizioni internazionali anche Arianna Forte e Valentina Vernia.

La prima, nonostante sia stata eliminata dal talent prima della finale, ha già riscosso grande successo nel mondo dello spettacolo, lavorando per numerosi artisti tra cui Alessandra Amoroso (anche lei ex allieva). È invece il grande esordio per Valentina Vernia, che in Svezia si presenta con un look decisamente diverso da quello sfoggiato nella scuola televisiva.