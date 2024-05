Vincitore Eurovision 2024, Angelina Mango tra i favoriti: “Ho il peperoncino in valigia”

Fonte: IPA Angelina Mango all'Eurovision 2024

Chi è il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2024? Manca pochissimo e lo scopriremo. Per l’Italia, nella finale di sabato 11 maggio, gareggia Angelina Mango, vincitrice dell’ultima edizione di Sanremo. Sul palco ha portato se stessa: grintosissima, con tanta voglia di cantare e viversi l’esperienza appieno, con concentrazione ed entusiasmo. Sul palco con lei 25 artisti incredibili, avvolti da coreografie d’effetto, pronti a conquistare il pubblico. “Ho messo il peperoncino in valigia e lo porto anche addosso, benché non si veda. La fortuna la accettiamo sempre, ma in certi casi non serve fortuna, serve amore e sono felice di averne così tanto intorno”, ha dichiarato Angelina Mango prima della finale. Ha poi aggiunto: “L’emozione più grande? Spero di provarla stasera, ma a casa porterò sopratutto gli sguardi delle persone del pubblico, la musica è una lingua che parliamo tutti“.

Chi è il vincitore dell’Eurovision 2024?

Sono dunque 25 i cantanti che sono riusciti a superare le semifinali, andate in onda martedì 7 e giovedì 9 maggio. Le nazioni qualificate della prima semifinale (Serbia, Portogallo, Slovenia, Ucraina, Lituania, Finlandia, Cipro, Croazia, Irlanda e Lussemburgo) e della seconda serata (Malta, Albania, Grecia, Svizzera, Repubblica Ceca, Austria, Armenia, Danimarca, Lettonia, San Marino, Georgia, Belgio, Estonia, Israele, Norvegia) hanno infatti raggiunto i Big 5 Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna e il Paese ospitante, la Svezia, nella finale della 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2024.

In realtà i cantanti in finale sarebbero dovuti essere 26, ma dopo la seconda semifinale i Paesi Bassi sono stati esclusi perché il cantante che li rappresenta, Joost Klein, è stato squalificato: “La polizia svedese sta indagando sulla denuncia presentata da una donna membro della troupe di produzione dopo un incidente avvenuto dopo l’esibizione di Klein nella semifinale di giovedì sera. Mentre le indagini sono in corso, non è opportuno che partecipi alla gara”, come fatto sapere dagli organizzatori dell’ESC. Un brutto episodio, che ha gettato un’ombra sulla gara.

Bisogna dirlo, per l’Italia l’Eurovision ha sempre regalato emozioni. La nostra Angelina Mango non è stata da meno. Non solo sul palco, ma anche in sala stampa, dove ha regalato una versione speciale di Imagine. L’ex fenomeno di Amici ci fa sognare di tornare alla vittoria dopo il 2021, quando i Maneskin fecero l’impresa, vincendo l’ambita gara con Zitti e Buoni. L’anno scorso, nel 2023, aveva trionfato Loreen con Tattoo. Il numero di Angelina che porta in Svezia la sua canzone già hit, La noia, è il 15.

Chi sono i favoriti per la vittoria

La figlia di Pino Mango e Laura Valente è tra le favorite dei bookmakers insieme al cantante della Croazia Baby Lasagna, al rapper della Svizzera Nemo e all’artista di Israele Eden Golan. Il pubblico può votare fino a 20 volte per qualsiasi dei concorrenti, tranne per quello del proprio paese (gli italiani, quindi, non potranno votare per Angelina): si può votare via telefono, sms o sul web, con tutte le informazioni che si possono trovare sul sito ufficiale. Accanto a questo voto ci sarà quello delle giurie nazionali, ciascuna formata da cinque professionisti del mondo della musica e dello spettacolo che assegnano un set di punti che va da 1 a 12.

