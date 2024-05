Iolanda all’Eurovision 2024, chi è la cantante del Portogallo

Fonte: Getty Images Iolanda

La cantante che rappresenterà il Portogallo all’Eurovision 2024 è Iolanda. Nella finale dell’11 maggio a Malmo, l’interprete porterà in gara il brano Grito.

Chi è Iolanda, la cantante del Portogallo

Iolanda Costa, nota semplicemente come Iolanda, è nata a Figueira da Foz il 4 novembre 1994. Sin da piccolissima, ha manifestato una grande passione per la musica: i suoi genitori, consapevoli della vocazione della piccola, l’hanno incoraggiata prima a studiare presso una scuola di musica a Pombal, in Portogallo, e successivamente ad iscriversi al conservatorio.

Iolanda ha conosciuto la popolarità molto giovane: a 14 anni ha partecipato alla prima edizione dello show televisivo Una canção para ti, ma è stata eliminata nella seconda serata, non riuscendo così a raggiungere la finale. Tre anni più tardi, ormai 17enne, ha tentato nuovamente la fortuna in uno show televisivo, Idolos, ma anche in questo caso la sua partecipazione si è limitata alle fasi iniziali del programma. Analoga sorte le è toccata nel corso della seconda stagione di The Voice Portugal, in cui la sua versione di Who you are di Jessie J non ha impressionato i giudici del contest.

In merito ai molti insuccessi televisivi, la stessa Iolanda ha spiegato: “I rifiuti non sono mai divertenti. Quando senti un ‘no’ metti in dubbio te stessa e ti senti persa. Ma non cambierei nulla del mio percorso”. Allontanatasi dal Portogallo per mettersi alla prova con altre realtà, Iolanda si è quindi trasferita a Londra, dove ha studiato composizione musicale al British and Irish Institute of Modern Music, presso l’Università del Sussex.

Cosa canta Iolanda all’Eurovision Song Contest 2024

Iolanda ha debuttato alla selezione portoghese per l’Eurovision Song Contest nel 2022, in qualità di co-autrice e co-compositrice del brano Mar no fim, eseguita da Blacci. La sua seconda partecipazione alla manifestazione, nel 2024, è stata piuù fortunata: grazie al brano Grito, la cantante è stata scelta per rappresentare il Portogallo nella finale di Malmo dell’11 maggio.

Parlando del brano, Iolanda l’ha definito un grido di autodifesa, spiegando come la terapia l’abbia aiutata a comporre il testo della canzone: “L’ho scritto mentre mi trovavo in un ritiro. In quel periodo stavo esplorando il lato più sentimentale delle mie relazioni con amici e famiglia perché mi sentivo un po’ persa. Da quando ho iniziato a pubblicare musica la mia vita è cambiata: ho iniziato a vivere più per la carriera che per me stessa, ma la realtà è che tutti abbiamo una vita. Stavo cercando quella fiamma dentro di me, e ho scoperto che ardeva ancora. Me ne sono accorta grazie a tutte le persone che mi sono state accanto” ha raccontato a Eurovision World.

In merito alla gara, che la vedrà sfidare anche Angelina Mango, la star portoghese non sembra avere dubbi: “Il mio obiettivo è chiaramente quello di vincere. So che ci sono brani che entrano in testa più facilmente del mio, ma l’Eurovision è più che una semplice competizione per tormentoni. Sono molto contenta di avere un brano in portoghese che parla di salute mentale ed accende una luce su quello che ciascuno di noi ha dentro sé”.