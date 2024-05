Carlo ha il cancro. Le condizioni di salute del re. Il tempo è poco e Harry lo preoccupa

Il cancro ha reso più fragile Carlo che è furioso con Harry e Meghan Markle dopo il viaggio in Nigeria: un problema per la Monarchia

Re Carlo è seriamente preoccupato di lasciare la Monarchia disastrata e debole, soprattutto ora che il cancro ha reso tutto ancora più contingente, e la colpa della sua inquietudine sarebbe in gran parte di Harry e Meghan Markle. Col loro viaggio in Nigeria hanno fatto infuriare il Sovrano e William, perché ha avuto gravi ripercussioni sulla Corona.

Carlo sta meglio, ma il cancro lo ha reso fragile

Le continue apparizioni pubbliche di Carlo sono uno strumento di rassicurazione sulle sue condizioni di salute. Il Re sembra stare davvero meglio e sembra aver superato la fase acuta del tumore, smentendo tutte quelle voci che lo davano gravissimo e col tempo contato. Circolava infatti una indiscrezione secondo la quale avrebbe avuto due anni di vita.

Questi rumors non trovano nessuna conferma e anzi sono smentiti dai fatti. Carlo si è mostrato in gran forma al Garden Party di mercoledì dove si è presentato con un gilet rosa, perfettamente coordinato, all’abito confetta di Camilla. Il Re ha scherzato con le vip presenti, lasciandosi “sedurre” da loro, con buona pace della Regina consorte che può consolarsi con lo scudiero che fa ingelosire suo marito.

Anche se Carlo sta meglio, il cancro ha indubbiamente cambiato le sue prospettive e lo ha reso più fragile. Fonti vicine al Sovrano riportano che è diventato molto più empatico con gli altri, ma soprattutto più consapevole che il tempo è prezioso e non va sprecato.

Fonte: IPA

Carlo furioso con Harry dopo il viaggio in Nigeria

Da qui la sua irritazione nei confronti di Harry e di Meghan Markle che vogliono costruire una loro monarchia e di atteggiano da royal pur non avendone il diritto. O meglio hanno rinunciato loro a questo privilegio, per scimmiottare malamente il prestigio e i fasti della Corona.

Sta di fatto che il loro viaggio in Nigeria, dove sembravano davvero in un tour reale, ha fatto fortemente arrabbiare Carlo e di conseguenza anche suo figlio, come ha spiegato Tom Quinn, esperto in questioni reali. “I discorsi di Meghan e Harry e il loro atteggiamento sono stati pensati per dare l’impressione che siano ancora dei reali stipendiati da Palazzo e a William e a suo padre Carlo non piace per niente.”

Harry e Meghan sarebbero stati accusati di essere “disonesti”. Ha aggiunto Quinn: “Per Carlo e William, è come se Meghan e Harry dicessero: ‘Non abbiamo bisogno del tuo permesso per lavorare come reali, lo faremo alle nostre condizioni quando e dove vogliamo’”.

Il viaggio dei Duchi del Sussex in Nigeria, dove appunto si sono atteggiati da royal, rischia di compromettere i rapporti tra la Monarchia britannica e il paese africano. Sono comunque in molti a criticare l’atteggiamento di Harry e Meghan, perché, anche se hanno visitato la Nigeria a titolo privato, hanno sfruttato il loro titolo nobiliare, come spiega Michael Cole: “Hanno sfruttato il loro status reale al limite e in ogni modo, cercando di dare l’impressione che fosse un affare della Corona”.

Non è escluso che Carlo prenda provvedimenti nei confronti del figlio, per evitare che ci si ritrovi in una situazione del genere. William appoggia totalmente il Re e si giustifica appieno il suo rifiuto di incontrare il fratello mentre era a Londra, proprio perché Harry si è dimostrato inaffidabile ancora una volta.