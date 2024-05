Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re. “Sono uscito dalla gabbia”

Re Carlo incontra un gruppo di militari e scherza: “Sono felice di essere uscito dalla mia gabbia“. Un chiaro riferimento alle costrizioni imposte dal cancro. Nessuno probabilmente si sarebbe immaginato una ripresa così veloce quando a febbraio il Sovrano annunciò di avere un tumore, scoperto in seguito a un intervento alla prostata.

Carlo tra i militari, felice di essere uscito dalla gabbia

Carlo dunque sta meglio e lo dimostra tenendo fede a un’agenda piena di impegni, così fitta da non avere il tempo di incontrare suo figlio Harry che, dalla California, è arrivato a Londra per le celebrazioni degli Invictus Day per poi ripartire poco più di 48 ore dopo alla volta della Nigeria dove lo aspetta sua moglie Meghan Markle.

Così, Carlo ha inaugurato con Camilla la stagione dei Garden Party a Buckingham Palace. Ovviamente Kate Middleton e William non erano presenti. E l’indomani ha incontrato un gruppo di soldati durante un’uscita in solitaria, ossia senza la Regina o altri membri della Famiglia Reale.

Sua Maestà ha incontrato il personale e le famiglie della Royal School of Military Engineering di Minley, in qualità di colonnello in capo dei Royal Engineers. Ha anche chiacchierato con i membri dell’8a Brigata Ingegneri e in quest’occasione ha confessato di essere felice di “essere fuori dalla sua gabbia”.

Fino a Pasqua infatti i medici avevano proibito a Carlo di presenziare a qualunque evento al di fuori del Palazzo, questo per evitare che si affaticasse troppo o contraesse qualche infezione che poteva trasformarsi in una grave complicanza a causa del tumore. Il Re ha seguito le prescrizioni mediche alla lettera, portando avanti solo gli impegni istituzionali, come l’incontro settimanale col Primo Ministro.

Ma appena si è sentito meglio e in forza, scalpitava per poter uscire e riprendere appieno le sue attività. Anche Camilla, scherzando, ha detto che faticava a tenerlo a freno. Adesso il prossimo obiettivo di Re Carlo è il viaggio in Australia e Nuova Zelanda, in programma per il prossimo ottobre, cui vuole partecipare assolutamente.

Malgrado l’entusiasmo con cui ha ripreso la vita pubblica, Carlo non ha voluto incontrare Harry, tornato il 7 maggio a Londra. Fonti di Palazzo riferiscono che gli staff del Re e del Duca del Sussex hanno cercato di far coincidere le agende, ma non si è trovato proprio il tempo per un breve incontro tra i due. Non si sa se questo non sia avvenuto, perché probabilmente ci sarebbe stata anche Camilla, la cui presenza Harry non può soffrire.

Carlo e William snobbano l’invito di Harry

Comunque, le ultime indiscrezioni trapelate rivelano che Harry aveva invitato sia Carlo che William a partecipare alle celebrazioni degli Invictus Games, in particolare alla cerimonia nella cattedrale di St. Paul, ma nessuno dei due ci è andato, come è noto.

Carlo era impegnato con Camilla al Garden Party, mentre William era impegnato con le investiture al Castello di Windsor. L’ultima speranza che Carlo, William e Harry possano riunirsi è per il prossimo agosto a Balmoral, ammesso che il Duca del Sussex e consorte accettino l’invito del Re.