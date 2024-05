Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton non c’è quest’anno al Garden Party. Il tumore non le ha permesso di presenziare a uno dei più prestigiosi eventi primaverili organizzati da Buckingham Palace. È talmente esclusivo che persino lei ha dovuto aspettare qualche anno dopo il matrimonio con William per ricevere l’invito dalla Regina Elisabetta.

Kate Middleton costretta dal cancro a rinunciare al Garden Party

Kate Middleton è costretta a dare forfait. Nemmeno la presenza di Carlo, anche lui malato di cancro, ha risollevato il clima del Garden Party. Se il Re è tornato agli impegni pubblici, anche esterni al Palazzo, per la Principessa del Galles i tempi di ripresa sembrano essere molto più lunghi. È passato un mese e mezzo da quando ha condiviso il video in cui ha confessato al mondo di avere un tumore. Da allora non si è più vista, nemmeno in foto. Ha preferito mostrare Charlotte e Louis, due dei suoi tre figli, sorridenti, piuttosto che lei.

Pensare che solo lo scorso anno, all’indomani dell’incoronazione di Carlo e Camilla, il Garden Party si era svolto con un ben altra atmosfera. Kate era arrivata con un discutibile abito celeste trasparente, di Elie Saab da oltre 7000 euro, ed era stata la veramente la Regina della festa.

Due anni fa invece si era presentata clamorosamente con il peggior look di sempre che la faceva sembrare una damina dell’Ottocento. Ma quanto ci mancano i commenti suoi suoi outfit più o meno azzeccati. Significava infatti che lei era attiva e in piena forma, capace di servire la Corona con tutte le sue forze. Mentre oggi è chiusa tra le mura delle sue case, l’Adelaide Cottage a Windsor e Anmer Hall nel Norfolk.

Certo, può contare sull’amore e sul sostegno di William e anche sull’affetto dei suoi figli, George, Charlotte e Louis, che sono per lei una ventata di serenità, ma anche fonte di preoccupazione. La stilista dei suoi bambini racconta che la Principessa e William “stanno vivendo un inferno”, ma ciò nonostante si sforzano di creare un ambiente sereno per i tre figli.

William disperato pensa solo a Kate Middleton

“Per William, tutto dipende dal benessere di Kate“, afferma la biografa reale Ingrid Seward, autrice di My Mother and I. “William sta scavando in profondità”, ha raccontato una fonte interna alla Famiglia Reale, perché deve affrontare una situazione davvero complicata col padre e la moglie malati di cancro.

Sembra impossibile sostenere una tale pressione e mantenere un certo equilibrio. Il Principe del Galles pare esserci riuscito fino ad ora. La sua priorità è Kate, lo ha anche promesso in pubblico che si occupa e si occuperà di lei. “Da quello che sappiamo delle loro vite personali, per William e Kate, trascorrere del tempo con i loro figli è la cosa più preziosa e divertente che possano fare“, ha spiegato il biografo Robert Lacey.

Ma non è certamente facile. E anche la presenza di Harry a Londra, per quanto limitata a due giorni, non aiuta. Per questo, forse, nessuno della Famiglia Reale, nemmeno suo padre Carlo, ha voluto incontrarlo durante il suo breve soggiorno in Gran Bretagna. Potrebbe diventare la goccia che fa traboccare il vaso, talmente sono compressi e sotto stress.