Kate Middleton al Garden Party osa di nuovo col look trasparente da 7.370 euro

Fonte: Getty Images Kate Middleton e Sophie del Wessex al Garden Party: look a confronto

Kate Middleton osa ma fino a un certo punto per la prima uscita pubblica dopo l’incoronazione di Re Carlo e per il primo Garden Party organizzato senza la Regina Elisabetta. Infatti, la Principessa del Galles opta per un completo trasparente, ma riciclato, firmato Elie Saab che costa 1.470 euro.

Kate Middleton, prima uscita dopo l’incoronazione

Dopo averla vista nel regale abito bianco di Alexander McQueen, immortalato anche nelle foto ufficiali dell’incoronazione, Kate Middleton torna in pubblico per la prima volta dopo l’investitura di Carlo. E questa volta va a colpo sicuro. Dopo tanto sfarzo preferisce recuperare dal suo armadio un capo approvato dal Palazzo e di sicuro effetto. L’occasione è una delle più prestigiose dell’anno, il Garden Party, un appuntamento primaverile offerto da Sua Maestà dove esserci significa contare veramente nel Regno Unito.

Kate dunque, colonna portante del regno di Carlo, non può che presenziare e lo fa riciclando l’ensemble romantico di Elie Saab che ha già indossato al Royal Ascot del 2019.

Kate Middleton, l’abito trasparente di Elie Saab

Si tratta di un look da cocktail, esageratamente bon ton, composto da una camicia con fiocco al collo, maniche lunghe leggermente a sbuffo in tulle trasparente, gonna a pieghe ampia, lunga fino alle caviglie, che ricorda i tutu delle ballerine, sempre in tulle e tempestata da luccicanti pietrine. Per evitare di dare scandalo mostrando più di quanto sia lecito, Lady Middleton indossa una sottoveste dello stesso celeste dell’abito. E soprattutto ha personalizzato la blusa facendole applicare le maniche visto che il modello originale non le prevedeva.

Fonte: Getty Images

Al vestito di Elie Saab che costa 1.470 euro circa, la Principessa del Galles abbina il cappello d’ordinanza in queste occasioni. Kate sceglie lo stesso copricapo del 2019, realizzato da Philip Treacy, a tesa larga con un grande fiore decorativo. La Principessa lo indossa a 3/4 con i capelli raccolti in una complicata pettinatura che però mette in risalto anche i magnifici orecchini a cerchio con topazi, modello Lola, creati da Kiki McDonough (3.920 euro circa).

Infine, completano l’outfit delle décolleté argento metallizzato dal tacco sottile di Gianvito Rossi (680 euro) e la clutch metal di Elie Saab che costa 1.300 euro. Valore totale del suo look? 7.370 euro, cappello escluso.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton e Sophie del Wessex, look coordinati

Per non sbagliare Lady Middleton non ha cambiato nulla del suo look sfoggiato nel 2019, ma era in ottima compagnia. Infatti con lei c’era la Sophie del Wessex, zia di William, che ha opportunamente riciclato un abito di Suzannah, indossato sempre al Royal Ascot ma del 2022. In questo caso si tratta di un modello in sangallo con gonna ampia che ha abbinato a un cappello di Jane Taylor. Un dettaglio curioso, sia la Principessa che la Contessa hanno indossato la stessa tonalità di celeste, coordinandosi perfettamente, come a sottolineare l’armonia che domina all’interno della Famiglia Reale.

William e Kate sono stati i più ammirati al Garden Party e come sempre non hanno risparmiato saluti e sorrisi, consapevoli più che mai del loro ruolo nella nuova Monarchia di Carlo a ranghi ridotti.