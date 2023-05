Kate Middleton, il look segreto nelle foto ufficiali dell’incoronazione

Fonte: Getty Images George, Charlotte e Louis star dell’Incoronazione: Kate mamma orgogliosa (smorfie a parte)

Nelle foto ufficiali dell’incoronazione sono stati svelati per la prima volta alcuni dettagli nascosti del look di Kate Middleton, firmato Alexander McQueen. Tutte le donne che compaiono negli scatti sono vestite di bianco, Regina Camilla compresa, tranne una. E ora capiamo perché e qual è il significato segreto di questa scelta di colore.

Buckingham Palace ha chiuso ufficialmente i festeggiamenti per l’incoronazione di Carlo, la cui cerimonia si è svolta il 6 maggio scorso, con la pubblicazione delle foto ufficiali del grande evento che sono già entrate nella storia. In tutto sono quattro immagini che ritraggono il Re e la Regina consorte in pompa magna, ossia nel massimo dello sfarzo e della istituzionalità.

Fonte: IPA

Re Carlo, le foto ufficiali e il messaggio di ringraziamento

Nella prima immagine Re Carlo è seduto sul trono coi simboli della Monarchia, tra cui la Corona di Sant’Edoardo, il mantello, il globo e lo scettro. In un’altra è ritratta Camilla, quella che è stata definita la più improbabile delle Regine nel senso che solo una decina di anni fa era difficile pensare che un giorno sarebbe stata incoronata. Camilla è in piedi davanti al trono con le braccia incrociate davanti, sulla testa la corona della Regina Mary, a dir la verità un po’ storta, e il mantello viola che ricade a terra.

Fonte: IPA

Poi c’è un terzo scatto che raffigura la regale coppia, Re e Regina posano uno accanto all’altra e sorridono timidamente agli obiettivi. Carlo ha accompagnato la foto con un messaggio di ringraziamento ai sudditi: “Mentre il fine settimana dell’incoronazione volge al termine, mia moglie ed io volevamo solo condividere i nostri più sinceri e sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa occasione così speciale. Rendiamo un particolare omaggio alle innumerevoli persone che hanno dedicato il loro tempo e la loro dedizione per garantire che le celebrazioni a Londra, Windsor e le altre fossero le più felici, sicure e divertenti possibili. A coloro che si sono uniti ai festeggiamenti – a casa, alle feste di strada e ai pranzi, o facendo volontariato nelle comunità – ringraziamo tutti. Sapere che abbiamo il vostro sostegno e incoraggiamento e la testimonianza della vostra gentilezza espressa in così tanti modi diversi, è stato il più grande dono dell’incoronazione, poiché ora dedichiamo nuovamente le nostre vite al servizio del popolo del Regno Unito, dei Regni e del Commonwealth”.

Chi è ritratto nella foto ufficiale

Infine, nella quarta immagine Carlo e Camilla sono immortalati insieme ai membri senior della Famiglia Reale, coloro i quali aiuteranno le Loro Maestà a portare il fardello della Corona. Accanto a Camilla troviamo William, Kate Middleton, Sophie del Wessex, Lady Ogilvy ed Edoardo del Wessex. Mentre accanto a Carlo ci sono la Principessa Anna, il vice ammiraglio Timothy Laurence, Richard, Duca di Gluocester, Birgitte, Duchessa di Gluocester ed Edward, duca di Kent. Ovviamente il grande assente in questo ritratto è Harry.

Fonte: IPA

Kate Middleton e le altre, perché sono vestite di bianco

Un dettaglio della foto ufficiale non è passato inosservato. Infatti, Camilla, Kate Middleton e le altre donne sono tutte vestite di bianco, tranne una, la Principessa Anna. In effetti, tutte hanno mantenuto il look che abbiamo visto durante la cerimonia dell’incoronazione. Semplicemente si sono tolte il mantello. Ma perché si sono vestite di bianco? La scelta non è solo una questione di uniformità dello stile.

Il bianco era molto amato dalla Regina Elisabetta e lo scelse per la sua incoronazione nel 1953. Ma la tradizione del bianco risale alla Regina Vittoria, lei indossò un abito bianco con un mantello d’oro quando nel 1838 divenne Sovrana. Fu lei a diffondere la moda dell’abito bianco tra le spose.

Fonte: IPA

Il bianco ha inoltre un altro valore simbolico perché indica purezza ed è legato alla sfera del divino, dunque è particolarmente indicato per i Monarchi inglesi che sono anche a capo della Chiesa anglicana.

L’unica delle donne ritratte nella foto ufficiale a non indossare un abito bianco è la Principessa Anna, sorella di Carlo, che ha preferito presentarsi all’incoronazione con l’alta uniforme militare.

Kate Middleton, i dettagli del suo vestito firmato Alexander McQueen

La foto ufficiale ha permesso anche di scoprire alcuni dettagli del look di Kate che erano rimasti nascosti. Lady Middleton ha scelto per la cerimonia dell’incoronazione un abito in crêpe di seta color avorio, realizzato dal suo stilista preferito Alexander McQueen. Il capo presenta alcuni ricami in argento che rappresentano le quattro nazioni d’origine: una rosa inglese, un cardo scozzese, un narciso gallese e un trifoglio irlandese. Il look è completato dalle décolleté di Gianvito Rossi, dagli orecchini con perle di Lady Diana e la tiara creata da Jess Collett.