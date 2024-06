Royal Ascot 2024, il meglio e il peggio. Kate Middleton grande assente

Royal Ascot 2024, cosa è successo

Il Royal Ascot, celebre corsa di cavalli inglese, è rinomato tanto per i suoi cappelli stravaganti quanto per le gare stesse. Questo evento di cinque giorni, fondato nel 1711 dalla Regina Anna, è diventato un punto di riferimento non solo per gli amanti delle corse ma anche per gli appassionati di moda.

Quest’anno l’evento si è svolto con la presenza della famiglia reale inglese, ma c’è stata una grande assente: Kate Middleton.

Cappelli unici e stravaganti

Al Royal Ascot, la moda dei cappelli ha raggiunto nuovi livelli di stravaganza. Libri impilati, topiari elaborati, blocchi di formaggio, enormi rose rosse e fenicotteri rosa: questi sono solo alcuni dei bizzarri copricapi avvistati. Non è solo una tradizione britannica, ma un fenomeno globale, con influenze da eventi come il Kentucky Derby e la Dubai World Cup.

E il codice di abbigliamento di Ascot non è da meno: nella Royal Enclosure, i cappelli devono avere una base di almeno quattro pollici di diametro, eliminando i semplici “fascinators” a favore dei più audaci “hatinators”.

La presenza reale al Royal Ascot

Quest’anno, la presenza della famiglia reale al Royal Ascot è stata particolarmente significativa. Il Re Carlo, nonostante il suo trattamento in corso per il cancro, ha partecipato a quattro dei cinque giorni dell’evento. Ha dovuto saltare solo la giornata di mercoledì per motivi di salute. La Regina Camilla, invece, è stata una figura costante e non è mai mancata a una giornata.

Il look elegante della Regina

La Regina Camilla ha catturato l’attenzione fin da subito con il suo look total white e una spilla di smeraldo, ma ha suscitato anche imbarazzo per le sue espressioni facciali esagerate mentre seguiva le corse dei cavalli. Carlo, anche se meno evidente, ha condiviso il suo entusiasmo. L’evento ha visto la partecipazione di molti membri della famiglia reale e ha offerto momenti sia eleganti che buffi.

Durante l’ultimo giorno delle corse, la Regina Camilla ha sfoggiato un elegante cappotto color rosa pallido, abbinato a un cappello crema e guanti coordinati.

Ha completato il suo look con una collana di perle a tre fili, adornata da una pietra viola centrale, un gioiello appartenuto alla Regina Madre. Il Re Carlo, dal canto suo, ha optato per un classico abito con cilindro e gilet grigio, completando il suo stile con un ombrello nero.

Lady Gabriella Kingston ha partecipato per la prima volta dopo la tragica perdita del marito, ricevendo un affettuoso abbraccio da Zara Tindall.

L’assenza di Kate Middleton al Royal Ascot

Molti speravano di vedere la Principessa anche al Royal Ascot (dopo la sua apparizione al Trooping The Colour dopo 6 mesi di assenza), ma Kate Middleton non ha partecipato all’evento equestre che ha visto la presenza di vari membri della famiglia reale.

I genitori di Kate, Carole e Michael, hanno invece presenziato all’ippodromo di Ascot nel Berkshire, facendo la loro prima apparizione pubblica dopo la diagnosi della figlia. Kate ha preferito rimanere a casa, concentrandosi sulla sua salute.

Fonti vicine alla principessa hanno chiarito infatti che la partecipazione al Trooping The Colour non rappresenta un ritorno agli impegni pubblici. Kate Middleton sta affrontando un trattamento chemioterapico e deve dare priorità alla sua salute. Un’altra fonte vicina alla famiglia reale ha dichiarato a People che Kate sta gestendo la situazione nel miglior modo possibile, scegliendo di riposarsi e recuperare in privato.

Un momento che ha segnato il Royal Ascot di quest’anno è stato un piccolo incidente che ha coinvolto Carole Middleton. La madre di Kate Middleton è stata soccorsa dal Principe William dopo un piccolo imprevisto.

L’incontro speciale tra Camilla e Henry Winkler

Fonte: IPA

Al Royal Ascot, un incontro inaspettato ha catturato l’attenzione di tutti: la Regina Camilla ha stretto la mano all’attore americano Henry Winkler, famoso per il suo ruolo di Fonzie in Happy Days. La foto che ritrae i due insieme ha subito fatto il giro dei media, rendendo questo momento uno dei più memorabili dell’evento.